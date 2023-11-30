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Роскомнадзор проверит сериал «Слово пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Леон Кемстач в роли Андрея Васильева в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Леон Кемстач в роли Андрея Васильева в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото: © пресс-центр «Ростелекома»

Омбудсмен из Татарстана Ирина Волынец попросила Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказывающем о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов, на соответствие традиционным ценностям.

«Фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления — "казанский феномен" и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи», — говорится в заявлении Волынец, опубликованном в телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Слово пацана» уже спровоцировал всплеск детской преступности, зафиксированы случаи детской агрессии, подростки имитируют группировки, сказала НСН уполномоченная по правам ребенка в Татарстане.

Сериал снял Жора Крыжовников для видеосервисов Wink и Start, он выходит с 9 ноября. Драма маркирована возрастным ограничением 18+.

СМИ Татарстана писали, что после выхода сериала подростки Казани начали инсценировать драки из сериала и выкладывать видео с ними в интернет.

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Uynachalnica

Да чего уж там, сразу в замы Шойгу, чтобы Герасимова курировал...

nicollaich

Молодцы.Но цеивроппейцы упорно верят только жолтосиним телевизорам.

pepelmetal

"Путинские мультики" заработали

GammiPluh

я бы сделал другой заголовок:Кулеба назвал НАТО стадом животных