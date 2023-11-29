Рубль атакует: каким будет «дно» доллара

Рубль чувствует себя уверенно и продолжает теснить доллар. Американская валюта стремится к уровню в 85 рублей. Аналитики дали прогнозы — будут ли на валютном рынке кардинальные изменения и будет ли доллар снова стоить 100 рублей.

В среду, 29 ноября курс доллара на Московской бирже падал до отметки в 89,19 рубля. Российская валюта укрепляется с 11 октября, когда президент России Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки для крупнейших российских экспортеров.

«Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще», — заявил помощник президента Максим Орешкин. По его словам, на этот тренд играет сразу несколько факторов.

Банк России повысил ключевую ставку до 15%, и это сдерживает спрос на валюту, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Это также привело к росту ставок по депозитам, что повышает спрос на рубли, а значит, увеличивает его курс.

«Рынок нефти постепенно восстанавливается, что также увеличивает объемы валютной выручки. Еще один немаловажный фактор — контроль за оттоком капитала со стороны государства и пристальное внимание к курсу рубля в преддверии президентских выборов», — приводит «Газета.ру» мнение доцента РЭУ имени Плеханова Дениса Перепелицы.

Прогнозы аналитиков

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозирует курс доллара к концу 2023 года в диапазоне 80-85 рублей. Он уверен, что ниже 80 рублей американской валюте упасть не позволят, так как это уже будет невыгодно для российской экономики.

Роста рубля ожидает и эксперт Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. «На наш взгляд, в декабре имеется больше факторов для продолжения укрепления рубля, чем для его нового обвала», — сказала она РБК.

«Наиболее комфортным для российского бюджета был бы курс в диапазоне 85-90 рублей за доллар. Скорее всего, он и будет таким в ближайшие два - три месяца», — предположил операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Зельцер полагает, что предел падения доллара в декабре — 87 рублей. «Перепроданность валют нарастает, и от обозначенных уровней все же может быть технический отскок вверх. Но новой волны девальвации рубля не ожидается», — отметил эксперт.

«В целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит», — считает Орешкин.

Эксперты сходятся в том, что на отечественном валютном рынке установился баланс спроса и предложения, и в ближайшей перспективе скачка доллара до 100 рублей не будет.

Что делать с долларами

Многие владельцы долларов задаются вопросом, что можно сделать с валютой, которая лежит на счетах. Есть несколько вариантов: