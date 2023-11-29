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Рубль атакует: каким будет «дно» доллара

Источник:
Sibnet.ru
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Долларовые банкноты
Фото: QuoteInspector.com / Attribution-NoDerivs License
Рубль чувствует себя уверенно и продолжает теснить доллар.  Американская валюта стремится к уровню в 85 рублей. Аналитики дали прогнозы — будут ли на валютном рынке кардинальные изменения и будет ли доллар снова стоить 100 рублей.

В среду, 29 ноября курс доллара на Московской бирже падал до отметки в 89,19 рубля. Российская валюта укрепляется с 11 октября, когда президент России Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки для крупнейших российских экспортеров.

«Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще», — заявил помощник президента Максим Орешкин. По его словам, на этот тренд играет сразу несколько факторов.

Банк России повысил ключевую ставку до 15%, и это сдерживает спрос на валюту, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Это также привело к росту ставок по депозитам, что повышает спрос на рубли, а значит, увеличивает его курс.

«Рынок нефти постепенно восстанавливается, что также увеличивает объемы валютной выручки. Еще один немаловажный фактор — контроль за оттоком капитала со стороны государства и пристальное внимание к курсу рубля в преддверии президентских выборов», — приводит «Газета.ру» мнение доцента РЭУ имени Плеханова Дениса Перепелицы.

Прогнозы аналитиков

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозирует курс доллара к концу 2023 года в диапазоне 80-85 рублей. Он уверен, что ниже 80 рублей американской валюте упасть не позволят, так как это уже будет невыгодно для российской экономики.

Роста рубля ожидает и эксперт Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. «На наш взгляд, в декабре имеется больше факторов для продолжения укрепления рубля, чем для его нового обвала», — сказала она РБК.

«Наиболее комфортным для российского бюджета был бы курс в диапазоне 85-90 рублей за доллар. Скорее всего, он и будет таким в ближайшие два - три месяца», — предположил операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Зельцер полагает, что предел падения доллара в декабре — 87 рублей. «Перепроданность валют нарастает, и от обозначенных уровней все же может быть технический отскок вверх. Но новой волны девальвации рубля не ожидается», — отметил эксперт.

«В целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит», — считает Орешкин.

Эксперты сходятся в том, что на отечественном валютном рынке установился баланс спроса и предложения, и в ближайшей перспективе скачка доллара до 100 рублей не будет. 

Что делать с долларами

Многие владельцы долларов задаются вопросом, что можно сделать с валютой, которая лежит на счетах. Есть несколько вариантов:

  • Оставить в банке. Ставки по валютным вкладам с начала года растут.

  • Обналичить, если это возможно. Если сумма большая, то хранить ее надежнее не дома, а в банковской ячейке.

  • Перевести на брокерский счет, с помощью которого можно начать торговать ценными бумагами, валютой и другими активами.

  • Перевести в валюту «дружественных» стран. Наиболее надежные сейчас китайский юань и дирхам Объединенных Арабских эмиратов.
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Топ комментариев

Uynachalnica

Да чего уж там, сразу в замы Шойгу, чтобы Герасимова курировал...

GammiPluh

я бы сделал другой заголовок:Кулеба назвал НАТО стадом животных

GammiPluh

И зачем словоблудие, съезди к парням на СВО и поддержи их там

Drej

Да, да Киев в Куев уже переименовали -