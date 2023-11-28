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Рябков предрек США «вьетнамский исход» на Украине

Источник:
ТАСС
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Соединенные Штаты в ситуации вокруг Украины могут «наступить на грабли» вьетнамского и афганского конфликтов», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Американцам придется снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли», — приводит ТАСС слова Рябкова. Дипломат отметил, что «на Украине, похоже, такой вариант далеко не исключен».

В этом контексте Рябков напомнил о забытом Вашингтоном опыте 1970-х годов, «когда жизнь заставила признать противника, пусть и на короткий период, равным себе».

По его словам, успешное завершение специальной военной операции является «решающей предпосылкой для того, чтобы в Вашингтоне скорректировали свое мышление» соответствующим образом.

«Тогда откроются перспективы: и в плане двусторонних отношений, и в плане практически ликвидированного, называя вещи своими именами, контроля над вооружениями, не говоря уже о возвращении к нормальным связям между нашими обществами и людьми», — заключил он.

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Политика #Мир
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