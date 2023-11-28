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Китай заявил, что «независимость Тайваня» означает войну

Источник:
ТАСС
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Материковый Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на его независимость, заявил представитель китайских властей.

«Я хочу подчеркнуть, что "независимость Тайваня" означает войну», — приводит ТАСС заявление представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа. Так он прокомментировал выступления политиков Демократической прогрессивной партии Тайваня, утверждавших, что у Пекина «нет графика» для военных действий в отношении острова.

Материковый Китай, уточнил Чэнь Биньхуа, «не потерпит и не проявит снисхождения» к силам «независимости Тайваня», если они осмелятся рисковать и провоцировать инциденты, продвигающие «независимость Тайваня».

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае.

С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань это один из регионов КНР.

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Топ комментариев

corrector

"Иркут с пистолетом " плач, твой хозяин стареет !

mosquito__2010

Одни недоумки показывают своё фи другим недоумкам. Ржака.

HAAN27

Поэтому и экс-врач, что говорит про "белый дом" такое!!!

anubis77

Там год отправки написан. Думать это не твоё?