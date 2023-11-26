Песков назвал причину сегодняшней трагедии на Украине

Произошедший десять лет назад силовой переворот в Киеве стал причиной череды трагических событий на Украине, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Тогда произошел переворот, была свергнута легитимная власть, причем она была свергнута, несмотря на подписанные гарантии тех же самых европейских государств», — сказал Песков в эфире канала «России-1».

Он выразил сожаление в связи с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу того, что Евромайдан на Украине ознаменовал стремление к свободе.

«Дальше это принесло возникновение такого режима в Киеве, который оказался опасен для нас, который оказался опасен для части своего народа, имеются в виду русские, и, к сожалению, [это] продолжается теми трагедиями, которые мы наблюдаем каждый день на Украине», — заключил Песков.