Искусственный интеллект сгенерировал идеальную женщину

Эксперты ювелирной компании Shane Co использовали искусственный интеллект для создания изображения идеальной женщины. Для описания нужной внешности специалисты опросили 21 тысячу американских мужчин.

Идеальная женщина из штата Иллинойс Фото: © Shane Co

Участников опроса попросили ответить на вопросы о том, какими внешними характеристиками обладала бы их «идеальная» пара. Необходимо было назвать предпочтительный цвет глаз и волос, тип прически, макияжа и стиль одежды, пишет Daily Mail.

Собрав необходимую информацию, команда приступила к генерации образа с помощью популярной нейросети Midjourney, которая создает изображение по текстовому описанию пользователя. Для каждого штата сгенерировали собственную идеальную девушку.

Наиболее привлекательной в большинстве штатов мужчины посчитали девушку, у которой светло-каштановые волнистые волосы до плеч, прямой пробор и голубые глаза. Кроме этого, идеальная девушка не должна использовать большое количество косметики и надевать много украшений.

Из одежды наиболее предпочтительным для мужчин оказался спортивный стиль. В ходе опроса оказалось, что идеальная девушка с точки зрения американцев обычно носит футболки и кроссовки.