Шоу-караоке «Вы поете великолепно» стартует на ТВ-3

Телеканал ТВ-3 запускает новое музыкальное шоу «Вы поете великолепно», где между собой будут соревноваться звезды, сообщила пресс-служба канала.

По правилам шоу, в караоке сразятся две знаменитости. Им будут помогать восемь незнакомцев — обычных людей, которых отберут в результате кастинга.

В течение трех первых раундов знаменитости будут приглашать к себе в команду по одному участнику, выбирая тех, кто, по их мнению, принесет наибольшее количество баллов, спев в караоке.

В четвертом этапе выступят сами звезды, чтобы заработать еще больше баллов для команды. Победителя определят по сумме заработанного за все раунды, и эта команда заберет денежный приз из расчета 1 балл — 1 000 рублей. Выигрыш между собой поделят все участники команды, кроме самой звезды.

Среди знаменитых участников — Надежда Ангарская и Денис Клявер, Тарзан и Наташа Королева, Люся Чеботина и Алексей Чумаков, Юлианна Караулова и Михаил Полицеймако, Дава и Асия, Мия Бойко и Стас Костюшкин, Сосо Павлиашвили и Юля Коваль, Алена Апина и Вячеслав Макаров, Дмитрий Кожома и Катя Лель.

Ведущими шоу будут Тимур Батрутдинов и Ольга Серябкина. Первый выпуск шоу-караоке «Вы поете великолепно» выйдет 26 ноября в 17.00 на ТВ-3.