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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Позиции ВСУ на фронте атаковали полчища мышей

Источник:
Sibnet.ru
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Полчища мышей заполонили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой, грызуны не только нервируют бойцов, но и массово портят имущество, пишут зарубежные СМИ.

«Я не видел ни одной мыши прошлой зимой, но этой осенью и в начале зимы их просто толпы», — пожаловался журналисту The Japan Times украинский солдат по имени Дмитрий.

По его словам, мыши уже успели прогрызть новый свитер, который ему прислала жена. Командир подразделения Владимир рассказал, что грызуны портят проводку в окопах, в том числе атакуют терминалы спутникового Интернета Starlink.

Журналист Эммануэль Пешо отметил, что мыши наводняют окопы в поисках тепла и еды. Он обратил внимание на липкие ловушки, с помощью которых украинцы пытаются их ловить.

На мышей также пожаловалась примкнувшая к ВСУ американская медсестра Ребекка Мациоровски. «Все кишит грызунами, поэтому некоторое мое снаряжение съедают или портят мыши, что очень расстраивает», — рассказала она изданию Business Insider.

Тема: Военная операция на Украине
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