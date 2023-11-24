МИД РФ встревожили планы НАТО поднять химоружие с морского дна

Попытки привлечь НАТО к решению вопросов, связанных с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, чреваты плачевными последствиями, заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

После окончания войны в 1945 году в Балтийском море затопили несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. Наибольший арсенал сбросили в окрестностях островов Готланд и Борнхольм. Ранее стало известно, что Германия планирует запустить программу по подъему боеприпасов со дна моря.

«С озабоченностью фиксируем возросшую в последнее время активность ряда западных стран, ЕС и подконтрольных им организаций по тематике подъема затопленного в Балтийском море химического оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны», — сказал РИА Новости Беляев.

По словам дипломата, Россия убеждена, что обсуждение такого рода вопросов должно вестись на соответствующих международных площадках, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), с обязательным учетом мнения России и других стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, а также экологических рисков.

«Несогласованные сепаратные действия, попытки "подтянуть" к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивны, но могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям», — подчеркнул Беляев.