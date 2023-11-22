Израиль и ХАМАС договорились: война остановлена?

Власти Израиля заключили сделку с ХАМАС, соглашение предусматривает четырехдневное прекращение огня и освобождении части заложников. Далее за каждые десять отпущенных палестинцами пленных перемирие будет продлеваться на сутки.

Война между Израилем и движением ХАМАС началась 7 октября с внезапного нападения палестинских боевиков на приграничные населенные пункты. В результате боев погибло более 1200 израильтян и свыше 12 тысяч палестинцев.

Условия перемирия

Прекращение огня вступит в силу утром 23 ноября. Обе противоборствующие стороны гарантировали остановку любых военных действий во всех районах сектора Газа, при этом израильские военные останутся на своих позициях, которые они заняли в ходе наступления.

Переговоры между Израилем и ХАМАС велись при посредничестве властей Катара и Египта.



Будет обеспечена доставка сотен грузовиков гуманитарной, чрезвычайной, медицинской помощи, а также топлива во все без исключения районы сектора Газа. Израиль обеспечит свободу передвижения людей в секторе по стратегическому шоссе «Салах ад-Дин».

Соглашение одобрили почти все члены израильского правительства, состоящего из 38 человек — против выступили только три министра. Сделку также поддержали силовые службы — ЦАХАЛ, контрразведка «Шин Бет» и разведка «Моссад».

Кого освободят

На первом этапе ХАМАС обязались вернуть в Израиль 30 детей, а также 20 женщин, захваченных в первые дни боев. В свою очередь, Израиль освободит 150 палестинских женщин и несовершеннолетних, которые находятся в израильских тюрьмах. Второй этап предполагает возвращение еще 50 заложников ХАМАС.

Палестинцы также пообещали сразу после прекращения боевых действий освободить пленных иностранцев — в частности, двух россиянок и как минимум трех американских граждан, которые в настоящее время числятся пропавшими без вести. Всего среди захваченных заложников граждане 26 стран.

Министерство юстиции Израиля уже опубликовало список из 300 заключенных палестинцев, которые могут быть освобождены в рамках соглашения о гуманитарной паузе. Из них 287 — молодые люди в возрасте 18 лет и младше, осужденные за беспорядки, еще 13 — женщины, отбывающие срок за нападения.

Акция в поддержку Сектора Газы в Лондоне Фото : alisdare1 / Attribution-ShareAlike License

«Все 300 палестинских заключенных будут освобождены только при условии, что 100 живых заложников — граждан Израиля или жителей Израиля — будут освобождены из сектора Газа и возвращены в Израиль», — говорится в сообщении ведомства.

По данным израильской армии, в заложниках ХАМАС находятся 239 человек. Подтвердить эту цифру невозможно, так как палестинцы пока не предоставляли никаких доказательств того, что удерживаемые лица до сих пор живы.

Что дальше

Сделку положительно оценили во всем мире, на Западе первую паузу в боевых действиях с начала войны уже назвали крупнейшим дипломатическим прорывом.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посчитал соглашение «первыми хорошими новостями из Газы за продолжительное время», которое поможет выстроить контуры будущего урегулирования проблемы.

Официальный представить министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Москва приветствует достижение соглашения о гуманитарной паузе в Газе и призывала к этому с начала конфликта.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ возобновит наступление в секторе Газа, как только истечет временное перемирие и стороны обменяются заложниками.

«Мы находимся в состоянии войны и будем продолжать ее до тех пор, пока не достигнем всех наших целей. Чтобы уничтожить ХАМАС, вернуть всех наших заложников и гарантировать, что ни одно образование в Газе не сможет угрожать Израилю», — пояснил Нетаньяху.