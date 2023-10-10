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Как со временем изменились границы Израиля и Палестины

Источник:
Sibnet.ru
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Палестинские арабы за более чем 70 лет не сумели создать своего государства, потеряли значительную часть земель и сейчас живут на двух территориях — Западном берегу реки Иордан и секторе Газа, фактически находящихся под оккупацией Израиля.

Евреи были изгнаны с территории древней Палестины в I веке Римской империей. Их столица — Иерусалим — была разрушена, главная святыня — Храм — разграблена. Эти земли впоследствии стали активно заселятся арабами. Еврейский народ столетиями хранил память о «дарованной им Богом» Земле Обетованной и мечтал туда вернуться.

В конце XIX веке зародилось сионистское движении, ставившее целью возвращение евреев на историческую родину. Началась миграция в Палестину. Численность еврейского населения в регионе за 25 лет выросла в семь раз. Переселенцы скупали земли и сгоняли с участков арабов-крестьян, на которых они жили поколениями. Это привело к частым конфликтам между представителями двух народов.

После Второй мировой войны международное сообщество согласилось на создание еврейского национального государства. По плану ООН о разделе Палестины, одновременно с ним должно быть создано и палестинское государство. Евреи приняли эту идею, арабы — нет. Арабские страны решили изгнать еврейских поселенцев.

В войнах 1948 и 1956 годов израильтяне разгромили арабов и отстояли земли. А после Шестидневной войны 1967 года резко нарастили территории. К еврейскому государству отошли Галилея, участки в районе Синайского полуострова, Иерусалим с окрестными районами, а также Галанские высоты. ООН считает эти территории незаконно оккупированными и требует возвращение на них палестинцев, ставших беженцами.

Сейчас под условным контролем арабов остались две территории. Первая — Западный берег реки Иордан. Здесь действует палестинская администрация. Но Израиль считает, этот регион своими историческими землями — Иудеей и Самарией. На территории  — множество еврейских поселений, которые находятся под израильской юрисдикцией. Охраняют поселенцев армия и службы безопасности.

Вторая арабская территория — сектор Газа. Здесь также действует палестинская национальная администрация, которая контролируется радикальным движением ХАМАС. Здесь нет еврейских поселений и израильских военных. Но Армия обороны Израиля осуществляет за сектором «дистанционный оккупационный контроль», время от время нанося по нему авиаудары и устраивая рейды.

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