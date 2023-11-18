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Анонсирован ремастер The Last of Us Part II

Источник:
Sibnet.ru
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Студия Naughty Dog анонсировала ремастер The Last of Us Part II, игра выйдет 19 января 2024 года на PS5.

Предварительные заказы игры откроются 5 декабря 2023 года. Владельцы оригинальной PS4-версии The Last of Us Part II смогут обновиться до ремастера за 10 долларов. Кроме того, у игроков получится перенести свои сохранения в обновленную версию экшена.

Главные изменения — многочисленные графические улучшения, в том числе увеличенное разрешение текстур, качество теней и расстояние загрузки уровня деталей, а также ускоренные загрузки и поддержка контроллера DualSense.

Также The Last of Us Part II получил новый режим No Return, в котором игрокам потребуется проходить различные локации, сражаясь на них со случайными врагами. При этом играть они смогут за различных персонажей с уникальными характеристиками.

Набор уровней Lost Levels позволит игрокам познакомиться с некоторыми вырезанными эпизодами игры, не попавшими в финальную версию. Также появится режим свободной игры на гитаре Guitar Free Play, в котором можно будет разблокировать различные инструменты.

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