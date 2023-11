Анонсирован ремастер The Last of Us Part II

Студия Naughty Dog анонсировала ремастер The Last of Us Part II, игра выйдет 19 января 2024 года на PS5.

Предварительные заказы игры откроются 5 декабря 2023 года. Владельцы оригинальной PS4-версии The Last of Us Part II смогут обновиться до ремастера за 10 долларов. Кроме того, у игроков получится перенести свои сохранения в обновленную версию экшена.

Главные изменения — многочисленные графические улучшения, в том числе увеличенное разрешение текстур, качество теней и расстояние загрузки уровня деталей, а также ускоренные загрузки и поддержка контроллера DualSense.

Также The Last of Us Part II получил новый режим No Return, в котором игрокам потребуется проходить различные локации, сражаясь на них со случайными врагами. При этом играть они смогут за различных персонажей с уникальными характеристиками.

Набор уровней Lost Levels позволит игрокам познакомиться с некоторыми вырезанными эпизодами игры, не попавшими в финальную версию. Также появится режим свободной игры на гитаре Guitar Free Play, в котором можно будет разблокировать различные инструменты.