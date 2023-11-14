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Суд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста

Источник:
Sibnet.ru
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Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты автора «Марафона желаний» Елены Блиновской, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов, на продление домашнего ареста.

Заседание суда прошло без обвиняемой и без следователя, с участием только адвоката и прокурора, передает РИА Новости. Адвокат Блиновской на заседании заявила, что домашний арест мешает ее подзащитной заниматься предпринимательской деятельностью.

Она также отметила, что ей необходим онлайн-доступ к кабинету налогоплательщика, чтобы собрать данные для новой налоговой проверки, также данная мера не позволяет ей отводить детей в сад и школу.

По словам защитницы, блогер погасит всю недостающую сумму, как только она будет точно установлена. Адвокат уточнила, что в отношении автора «Марафона желаний» начата еще одна налоговая проверка за 2022 год.

27 апреля Блиновскую задержали на границе с Белоруссией, она хотела покинуть пределы России, так как узнала о возбуждении в ее отношении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Причиненный ущерб оценили в 918 миллионов рублей.

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Uynachalnica

Теперь достаточно кивнуть в экран ТВ, или сказать да в вытяжку на кухне!

nicollaich

Уже появились оправдашки о том, что эти слова вырваны из контекста. Как всегда лизоблюды отрабатывают.

nicollaich

А что, ХАМАС когда-то контролировал сектор Газа?Или это только в голове у сша?

corrector

несправедливо, у зели преимущество, у него есть плаН !