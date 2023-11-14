Суд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты автора «Марафона желаний» Елены Блиновской, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов, на продление домашнего ареста.

Заседание суда прошло без обвиняемой и без следователя, с участием только адвоката и прокурора, передает РИА Новости. Адвокат Блиновской на заседании заявила, что домашний арест мешает ее подзащитной заниматься предпринимательской деятельностью.

Она также отметила, что ей необходим онлайн-доступ к кабинету налогоплательщика, чтобы собрать данные для новой налоговой проверки, также данная мера не позволяет ей отводить детей в сад и школу.

По словам защитницы, блогер погасит всю недостающую сумму, как только она будет точно установлена. Адвокат уточнила, что в отношении автора «Марафона желаний» начата еще одна налоговая проверка за 2022 год.

27 апреля Блиновскую задержали на границе с Белоруссией, она хотела покинуть пределы России, так как узнала о возбуждении в ее отношении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Причиненный ущерб оценили в 918 миллионов рублей.