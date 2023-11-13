Электронные студенческие билеты появятся на «Госуслугах»

Электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение, появятся на «Госуслугах». Соответствующий проект опубликован на портале проектов правовых актов.

Услуга будет доступна для студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также для ординаторов и аспирантов. Предполагается, что электронный студенческий билет будет доступен уже в 2024 году, сообщает Минцифры.

С помощью электронных документов можно будет пройти на территорию университета, купить билеты со скидкой для студентов, оформить проездной на городской транспорт, посетить концерты, музеи, культурные мероприятия, где предусмотрены скидки студентам.

Также электронный формат документов позволит в любое время отслеживать свою успеваемость. Электронный студенческий можно будет предъявлять на экране телефона. При этом электронный студенческий не отменит обычный.