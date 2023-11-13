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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета

Источник:
Sibnet.ru
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Расходы бюджета России в 2024 году на оборону составят 10,8 триллиона рублей, на нацбезопасность и правоохранительную деятельность — 3,4 триллиона, сообщила пресс-служба Минфина.

Таким образом, суммарно власти потратят на защиту страны 14,2 триллиона — это 38,6% всех трат бюджета (36,6 триллиона), рассказали «Известиям» в ведомстве.

«Главный приоритет — укрепление обороноспособности страны и поддержка участников СВО. Запланированные на 2024 год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи спецоперации», — добавили в Минфине.

На заседании бюджетного комитета Госдумы глава Минфина Антон Силуанов ранее заявлял, что несмотря на увеличение расходов на оборону, бюджет РФ не военный. Министр уточнил, что безусловный приоритет — социальные нужды, на которые заложено более 30% всех трат.

Позже в министерстве объяснили, что соцрасходы включают траты на соцполитику, образование, здравоохранение, культуру и спорт, которые суммарно составляют 11,2 трилллиона, то есть 30,5% всех заложенных средств.

Силуанов тогда сравнил этот показатель с долей оборонных расходов (10,8 триллиона, 29,4%) без учета плана на нацбезопасность. В результате совокупный объем выделенных на защиту ресурсов превышает уровень соцрасходов на 3 триллиона рублей.

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Оборона #Военная политика #Деньги
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Топ комментариев

Egorka72

Боя не будет...., одно дело избить заключённого в СИЗО, другое дело вступить в поединок с человеком ненаходящимся...

Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

MuCbE

А в цивилизованных просто накажут по закону

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются