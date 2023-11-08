Дорожная карта карту разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердила слухи о том, что игра выйдет в феврале 2024 года, сообщил в телеграм-канале ведущий сообщества «Вестник "Того Самого Сталкера"».

Согласно дорожной карте, основной процесс разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 завершится в конце ноября 2023 года. В декабре и январе студия GSC Game World будет заниматься полировкой билда и подготовкой патча первого дня. Полноценный релиз игры запланирован на период с 12 по 23 февраля.

Если информация из дорожной карты актуальна, то официальный анонс даты релиза может состояться уже в декабре на церемонии награждения The Game Awards.

Ранее GSC Game World представила геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра будет доступна на PC и Xbox Series X/S в качестве эксклюзива Microsoft. Позже возможен релиз на PlayStation 5.

Первоначально S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl должна была выйти 8 декабря 2022 года на ПК и консолях Xbox, однако разработчики решили перенести выход игры из-за ситуации на Украине.