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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Слив разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердил слух о дате выхода игры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: GSC Game World

Дорожная карта карту разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердила слухи о том, что игра выйдет в феврале 2024 года, сообщил в телеграм-канале ведущий сообщества «Вестник "Того Самого Сталкера"».

Согласно дорожной карте, основной процесс разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 завершится в конце ноября 2023 года. В декабре и январе студия GSC Game World будет заниматься полировкой билда и подготовкой патча первого дня. Полноценный релиз игры запланирован на период с 12 по 23 февраля.

Если информация из дорожной карты актуальна, то официальный анонс даты релиза может состояться уже в декабре на церемонии награждения The Game Awards.

Ранее GSC Game World представила геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра будет доступна на PC и Xbox Series X/S в качестве эксклюзива Microsoft. Позже возможен релиз на PlayStation 5.

Первоначально S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl должна была выйти 8 декабря 2022 года на ПК и консолях Xbox, однако разработчики решили перенести выход игры из-за ситуации на Украине.

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Топ комментариев

GammiPluh

Обычно они там друг другу другие штуки дарят, видимо не привыкли к не латексным предметам

GammiPluh

Сейчас тактика ВСУ: едут на БМП до подрыва или место высадки, скидывают пехоту или то что от нее осталось....

volmen

Глупость это главный вирус поразивший украину, второй жадность.

Asd10

Зеленский казачек засланый. А вот что ты там думаешь ваще по барабану. Стопку хлопнул?? ☺