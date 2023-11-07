Гигантский «череп» увидели в Сахаре из космоса

Пугающую фотографию опубликовали специалисты NASA Earth Observatory — на изображении виден гигантский «череп», расположенный на поверхности Земли.

Снимок сделан одним из астронавтов на борту Международной космической станции во время пролета над массивом Тибести. Данное горное плато находится в центральной Сахаре. Создается впечатление, что глазницы «черепа» смотрят прямо в объектив.

Гигантский «череп» в Сахаре Фото: © NASA

Удивительный объект расположен на дне Тру-о-Натрон — вулканической кальдеры шириной около километра на территории африканского государства Чад. В реальности «череп» представляет собой кратер правильной формы с белыми стенками, который сформировался десятки тысяч лет назад в результате массивного извержения вулкана.

Белая область представляет собой минеральную корку, состоящую из смеси карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия. Она образуется в местах выброса горячего пара, обогащенного минералами.