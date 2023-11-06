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Обнаружен способ повысить эффект приложений для знакомств

Источник:
Sibnet.ru
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Чрезмерное смахивание (свайпинг) в приложениях для знакомств снижает шансы на отношения и приводит к усилению страха одиночества, выяснил австрийские ученые.

Исследование показало, что чрезмерный свайпинг в любую сторону был связан с усилением страха одиночества пользователей из-за ощущения, что им не везет в личной жизни. Результаты опубликованы в журнале Telematics and Informatics.

Так, давление из-за слишком большого выбора потенциальных партнеров парализовало людей, тем самым снижая их шансы на свидание. Кроме того, эти участники стали чаще сравнивать себя с другими людьми, что связано с риском ухудшения самооценки.

Частое использование приложений для знакомств приводило к снижению психического благополучия только тогда, когда оно было связано с чрезмерным перелистыванием страниц потенциальных партнеров.

Ученые считают, что люди, которые заинтересованы в поиске партнера в приложениях для знакомств, должны ограничивать компульсивные смахивания и не обращать внимания на уведомления о новых парах или лайках.

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