Зеленский отказался считать ситуацию на фронте тупиковой

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в вооруженном конфликте с Россией.

«Люди устали, все устают, независимо от своего статуса. Это понятно. Но это не патовая ситуация», — сказал он на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНИАН.

Зеленский признал, что Воздушно-космические силы РФ контролируют небо, поэтому наступление ВСУ проходит сложно. Решением проблем президент считает поставки Киеву американских истребителей F-16 и укрепление сил противовоздушной обороны.

Журнал The Economist 1 ноября опубликовал статью Залужного, где говорилось, что боевые действия переходят в новую фазу, превращаясь в «позиционную войну» на истощение. Главком признал, что ситуация на фронте «зашла в тупик».

Офис Зеленского раскритиковал статью Залужного — по мнению представителей администрации президента, откровения украинского главнокомандующего вызвали панику у руководства стран Запада.