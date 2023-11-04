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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский отказался считать ситуацию на фронте тупиковой

Источник:
Sibnet.ru
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Армия Украины
Фото: © U.S. Army

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в вооруженном конфликте с Россией.

«Люди устали, все устают, независимо от своего статуса. Это понятно. Но это не патовая ситуация», — сказал он на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНИАН.

Зеленский признал, что Воздушно-космические силы РФ контролируют небо, поэтому наступление ВСУ проходит сложно. Решением проблем президент считает поставки Киеву американских истребителей F-16 и укрепление сил противовоздушной обороны.

Журнал The Economist 1 ноября опубликовал статью Залужного, где говорилось, что боевые действия переходят в новую фазу, превращаясь в «позиционную войну» на истощение. Главком признал, что ситуация на фронте «зашла в тупик».

Офис Зеленского раскритиковал статью Залужного — по мнению представителей администрации президента, откровения украинского главнокомандующего вызвали панику у руководства стран Запада.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Конфликты
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