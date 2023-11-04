VK Play открыл предзаказ игры «Смута»

Предзаказ российской игры «Смута» открылся на площадке VK Play. На официальной странице экшен-RPG указано, что релиз состоится 26 февраля 2024 года.

Стоимость игры — 2015 рублей, однако до релиза действует скидка 20%, поэтому цена составляет 1612 рублей. Сюжет исторического проекта новосибирской студии Cyberia Nova разворачивается в 1612 году во времена Смутного времени.

«Страна разорена голодом и войнами. На трон рвутся самозванцы. В Кремле засел польский гарнизон. Казалось, надежды нет. Но в это тяжелейшее время всем Московским царством ценой огромных усилий собирались народные ополчения», — говорится в описании игры.

Разработчики «Смуты» также указали минимальные и рекомендуемые системные требования. Так, для игры потребуется минимум видеокарта Nvidia GTX 980/1060. В рекомендуемых требованиях указана видеокарта Nvidia RTX 3080.