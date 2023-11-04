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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

VK Play открыл предзаказ игры «Смута»

Источник:
Sibnet.ru
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Предзаказ российской игры «Смута» открылся на площадке VK Play. На официальной странице экшен-RPG указано, что релиз состоится 26 февраля 2024 года.

Стоимость игры — 2015 рублей, однако до релиза действует скидка 20%, поэтому цена составляет 1612 рублей. Сюжет исторического проекта новосибирской студии Cyberia Nova разворачивается в 1612 году во времена Смутного времени.

«Страна разорена голодом и войнами. На трон рвутся самозванцы. В Кремле засел польский гарнизон. Казалось, надежды нет. Но в это тяжелейшее время всем Московским царством ценой огромных усилий собирались народные ополчения», — говорится в описании игры.

Разработчики «Смуты» также указали минимальные и рекомендуемые системные требования. Так, для игры потребуется минимум видеокарта Nvidia GTX 980/1060. В рекомендуемых требованиях указана видеокарта Nvidia RTX 3080.

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Топ комментариев

Asd10

Сколько леопардов уничтожили, столько и наград. И за этого монстра выплатят. Но не тебе.

mosquito__2010

Это так же как ты видел что Захарова предлагала Вучичу ноги раздвинуть, воочию ?

Nik3316

все эти награды, копейки на фоне цены уничтоженной техники... и неплохая мотивация для бойцов

Nik3316

НАТО на "оставшейся" территории будет только в твоих влажных снах...хотя уже то что ты мысленно отпускаешь...