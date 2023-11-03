Пять месяцев прошло с начала украинского контрнаступления. Киев обещал прорвать российскую оборону, выйти на оперативный простор, разрезать сухопутный коридор в Крым и взяться за сам полуостров. Но ВСУ удалось отбить лишь несколько сел. Имела ли Украина шанс на успех и что будет дальше?

Конфликт с Россией зашел в тупик, заявил в интервью британскому журналу Economist главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный. «Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — признался украинский военачальник.

По словам Залужного, он долго не мог понять, почему ВСУ не в состоянии добиться успеха, хотя «по всем подсчетам» они должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма». Вместо этого украинские войска застряли на минных полях, где российская артиллерия бьет их западную технику.

«Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, не годятся наши солдаты», — сказал Залужный. В итоге он пришел к выводу, что ситуация просто зашла в тупик.

С надеждой на «Леопарды»

«Я знаю, что могу победить, но мне нужны ресурсы. Мне нужны 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты, 500 гаубиц. В таком случае, думаю, совершенно реально выйти на линию, актуальную на 23 февраля 2022 года», — обещал год назад в интервью тому же Economist Залужный.

Западная техника и, прежде всего, немецкие танки Leopard стали настоящей «идеей фикс» для Киева. Президент Владимир Зеленский гастролировал по столицам западных государств и выпрашивал вооружение. Он заверял, что Украина с его помощью обратит российскую армию в бегство. И для этого уже подготовлен план широкомасштабного контрнаступления.

Вопреки заветам военной науки, призывающим хранить планы в строгом секрете, Киев их широко рекламировал. В этом ему активно подыгрывали западные СМИ. По задумке украинского генштаба, ВСУ должны были мощным ударом прорвать российскую оборону сразу на нескольких участках, захватить Мелитополь и Бердянск, за считанные недели выйти на побережье Азовского моря и к крымским границам.

Предполагалась ликвидировать сухопутный коридор в Крым, что поставило бы полуостров в крайне сложное положение в плане снабжения. Российская группировка войск при этом разрезалась на несколько изолированных частей, которые Киев собирался разгромить по отдельности.

В итоге Украина получила от Запада запрошенное вооружение. ВСУ передали танки Leopard 2 и Challenger 2, боевые машины пехоты M2 Bradley, CV-90 и Marder, самоходные артиллерийские установки М-109, Krab, PzH 2000 и AS90, а также значитильное количество машин советского образца — Т-72М И БМП-1.

«Мясные штурмы»

Контрнаступление началось 4 июня. И почти сразу же весь мир облетели кадры с горящими танками Leopard 2 и БМП M2 Bradley. Всего за несколько дней ВСУ потеряли пятую часть парка этих машин. Украинское командование стало осторожней применять драгоценную западную технику, а потом стало вовсе бросать в бой одну лишь пехоту. Такую тактику прозвали «мясными штурмами».

Как выяснилось, украинские войска натолкнулись на мощнейшую оборонительную полосу, которую Россия активно возводила в течение нескольких месяцев. Она представляет собой несколько линий, оборудованных по всем правилам фортификационной науки, и огромные по площади минные поля между ними.

Подбитые под Работино танки Leopard 2А6 и БМП M2 Bradley Фото: © Минобороны России

Поначалу о российскую оборону «сточился» первый эшелон наступательной группировки ВСУ. В дело пошли элитные бригады из 9 и 10 армейских корпусов и тактической группы «Марун». Эти части были подготовлены иностранными инструкторами и вооружены западной техникой специально для развития наступления. Но и они «уперлись в стену».

В результате тяжелейших боев украинские войска сумели продвинуться на несколько километров на трех участках: в районе Пятихаток, Работино и на Времьевском выступе. Было отбито несколько сел. Самое интересное: за пять месяцев боев украинские силы лишь у Работино смогли пробиться к первой линии обороны (их три). На остальных участках бои до сих пор идут за передовые укрепленные пункты.

В ходе широко разрекламированного контрнаступления Украина не достигла значимых успехов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса», — сообщил он.

Ловушка самообмана

Ничего фантастического в российской линии обороны нет. Она построена по общепринятым правилам. Так и должны воевать большие армии. Неясно, почему Киев так легкомысленно отнесся к военному потенциалу России. Видимо, злую шутку сыграли самонадеянность и вера во всесилие Запада.

После неудач России в Херсонской и Харьковской областях осенью 2022 года у украинских властей сформировалось ложное чувство, что, если хорошо подтолкнуть российскую армию, она развалится. Москва тогда испытывала катастрофическую нехватку сил, а именно людей в действующих войсках. Именно поэтому россиянам пришлось уходить с правобережной части Днепра и из Харьковщины.

Но эта проблема была решена в ходе частичной мобилизации и активного привлечения в Вооруженные силы РФ контрактников и добровольцев. К лету 2023 года разогналась российская оборонная промышленность, кратно нарастив выпуск вооружений. Да и сама армия научилась воевать. Но Зеленский и его окружение были уверены, что россияне побегут под ударами ВСУ, и уже осенью украинцы вновь будут пить вино на крымских курортах.

Партия новых танков Т-72Б3М, отправленная в зону СВО Фото: © Ростех

Серьезные военные эксперты не верили в успех Украины по одной простой причине — эта вера противоречила канонам военного искусства. Для прорыва обороны и развития наступления нужен значительный перевес в силах, чем украинские силы похвастаться не могли.

Российские силы тогда лишь немногим уступали ВСУ по численности личного состава, но превосходили по количеству бронетехники и артиллерии. За Россией — господство в воздухе и возможность наносить удары высокоточным оружием на любую дальность. При таком раскладе Киев мог надется только на чудо.

О том, что именно так и произойдет, предупреждал самый главный американский военачальник — председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Он еще год назад предсказывал, что украинское наступление будет «долгим», «медленным» и «кровавым», призывая к переговорам. Но генерала за такие слова затравили в СМИ, и на Западе возобладало мнение о возможности быстрой победы Украины.

Что дальше

Россия постепенно перехватывает инициативу на линии фронта. Сейчас российская армия проводит операцию по окружению Авдеевки под Донецком. Это важнейший оборонительный узел ВСУ. Его падение, которое, по мнению экспертов, стало вопросом времени, по значению превзойдет взятие Артемовска (Бахмута). Победа на этом участке позволит выйти на оперативный простор, что грозит обрушением украинской обороны на южном направлении.

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Зеленский решил провозгласить Авдеевку «неприступной крепостью». Туда в авральном порядке перебрасываются части с других участков фронта. Благодаря этому российские войска постепенно начали продвигаться вперед в районе Работино и Приютного. Киев может скоро потерять те небольшие участки, которые такой большой кровью занял в ходе контрнаступления .

Киевские власти пообещали весной 2024 года нанести новый масштабный удар по российским силам. На это раз они надеются на новое чудо-оружие — оперативно-тактические ракеты ATACMS и истребители F-16. Залужный, правда, не особо в них верит. По его мнению, для прорыва обороны необходим «резкий технологический скачок в военной области».

«Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», — пояснил главком ВСУ в интервью Economist. О не уточнил, что имет в виду: боевые лазеры или человекоподных роботов.

Речь о мирных переговорах пока не идет. Обе стороны настроены на итоговую победу.