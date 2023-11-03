Разработка НГТУ обеспечит оленеводов Крайнего Севера радиосвязью

Ученые НГТУ на новом, цифровом уровне воссоздают утраченную в 90-е годы систему коротковолновой (КВ) системы связи, чтобы оленеводы могли поддерживать контакты с родными и близкими, ветеринарными службами, организациями здравоохранения и МЧС, сообщает пресс-служба вуза.

«Мы сконструировали специальную всенаправленную антенну очень легкой конструкции и согласовали ее с предоставленной Егоршинским радиозаводом радиостанцией "Ангара-1М". После проведения полевых испытаний были получены отзывы и предложения по улучшению конструкции коротковолновой радиостанции», — рассказал старший преподаватель кафедры конструирования и технологии радиоэлектронных средств Алексей Бизяев.



Ученым предстоит не просто разработать цифровую радиостанцию, но и адаптировать ее под суровые климатические условия Крайнего Севера, обеспечить работу в многопользовательском режиме, сделать ее мобильной и более удобной в использовании, разработать программное обеспечение и оптимизировать интерфейс.



Глава Момского района Якутии Дмитрий Аммосов отметил, что связь необходима для жителей Арктики и отечественная разработка и модернизация радиостанции поможет обеспечить Арктику стабильной, а главное — дешевой линией связи.