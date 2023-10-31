«Лаборатория Касперского» создала нейроморфный процессор

«Лаборатория Касперского» разработала нейроморфные чипы, которые моделируют работу человеческого мозга. В перспективе такие процессоры ускорят вычисления с использованием нейронных сетей.

Нейроны в мозге обмениваются одиночными импульсами — спайками. По аналогии с этим механизмом предлагается создать компактные нейронные сети, работающие по аналогичному принципу.

Одно из преимуществ такого подхода — энергия потребляется только в момент передачи импульса, что отличается от работы обычного процессора, основанного на работе тактового генератора.

Важным условием энергетической и вычислительной эффективности нейроморфных процессоров также является необходимость хранить данные там, где они обрабатываются, чему также отвечает созданный чип.

В основе проекта лежит разработка новосибирской компании «Мотив нейроморфные технологии». Она представила свой нейроморфный чип «Алтай» еще в 2020 году в виде 28-нм прототипа, платы ускорителя и базовой платы расширителя.