Пациента с донорским сердцем спасли от рака легкого

Радиотерапевты успешно пролечили пациента с донорским сердцем, у которого спустя 12 лет после трансплантации развился рак легкого, сообщает пресс-служба Центра Мешалкина.

60-летний живет 12 лет с пересаженным сердцем и восстановил активность и мог заниматься любым физическим трудом. Он находился под постоянным динамическим наблюдением врачей Центра и ежегодно проходил здесь обследование.

В среднем выживаемость пациентов с донорским сердцем составляет 11–12 лет, так как с годами у них возникают тяжелые поражения печени из-за длительного приема иммуносупрессоров. В 2023 года в обследования у пациента выявили рак легкого сразу третьей стадии: болезнь развивалась стремительно.

«Консилиум из врачей-кардиологов, онкологов, радиологов Центра определил, что единственным методом, который сердце и печень пациента смогут сейчас выдержать, является лучевая терапия, которая необходима безотлагательно. В нашей практике пациентов с таким сочетанием диагнозов еще не было», — сказала заведующая отделением радиотерапии Елена Самойлова.

С учетом локализации опухоли в верхних долях легкого медицинские физики смогли рассчитать зону облучения так, чтобы минимизировать лучевую нагрузку на сердце. Кардиологи вели мониторинг состояния пациента и корректировали медикаментозную терапию.

На протяжении лечения наблюдалась положительная динамика, удалось добиться выраженного регресса онкологического процесса. Спустя месяц эти изменения будут еще заметнее, так как рассасывание опухолевого очага после облучения идет постепенно.

По словам радиотерапевтов, раньше при таком сочетании патологий лечение рака легкого на данной стадии было невозможным и речь шла о неделях, оставшихся больному. Сейчас врачи уверенно говорят о месяцах и годах продления жизни.