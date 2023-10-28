Apple выбрала тувинское горловое пение для рекламы iPhone 15

Компания Apple выбрала для рекламы титанового iPhone 15 Pro песню тувинского мастера горлового пения Альберта Кувезина и группы «Ят-Ха».

«Apple выбрала самый невероятный голос в мире для продажи iPhone», — написала The Wall Street Journal.

Кувезин прокомментировал газете, что не знает, почему Apple выбрала его песню для рекламы. А также уточнил, что у него Huawei.

Также iPhone 15 Pro рекламирует американская певица Оливия Родриго, но ролик с тувинским пением в 10 раз популярнее на YouTube — 14 миллионов просмотров против 1,4 миллиона.

Прозвучавшая композиция Dyngyldai — это народная тувинская песня в электронной обработке с элементами панк-рока и горлового пения. Трек был записан группой «Ят-Ха» в 1995 году.