Ученые определили самые страшные фильмы

Исследователи «Проекта страха» с помощью измерений физиологических показателей зрителей составили список из 20 по-настоящему страшных фильмов-ужасов.
Ученые замеряли во время просмотра у зрителей частоту их сердечного ритма и дисперсию интервала Q-Т, которая фиксируется на кардиограмме, приводит Naked Science сообщение исследователей.
Чем быстрее сердечный ритм, тем быстрее фильм заставляет кровь течь по сосудам, что служит показателем волнения и страха. Дисперсия интервала QT, грубо говоря, показывает время между каждым ударом сердца. По этому показателю можно определить уровень стресса.
Самым пугающим фильмом стал «Синистер» (2012 год) американского режиссера Скотта Дерриксона. На втором месте оказался «Астрал. Онлайн» (2020 год), а на третьей строчке разместилась лента «Паранормальные явления. Скинамаринк» (2022 год).
Проект «Наука страха» — эксперимент по определению самых страшных фильмов с научной точки зрения. В 2020 году его основали любители хорроров.