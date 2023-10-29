Ученые определили самые страшные фильмы

Исследователи «Проекта страха» с помощью измерений физиологических показателей зрителей составили список из 20 по-настоящему страшных фильмов-ужасов.

Ученые замеряли во время просмотра у зрителей частоту их сердечного ритма и дисперсию интервала Q-Т, которая фиксируется на кардиограмме, приводит Naked Science сообщение исследователей.

Чем быстрее сердечный ритм, тем быстрее фильм заставляет кровь течь по сосудам, что служит показателем волнения и страха. Дисперсия интервала QT, грубо говоря, показывает время между каждым ударом сердца. По этому показателю можно определить уровень стресса.

Список самых страшных фильмов Фото: © Science of Scare

Самым пугающим фильмом стал «Синистер» (2012 год) американского режиссера Скотта Дерриксона. На втором месте оказался «Астрал. Онлайн» (2020 год), а на третьей строчке разместилась лента «Паранормальные явления. Скинамаринк» (2022 год).

Проект «Наука страха» — эксперимент по определению самых страшных фильмов с научной точки зрения. В 2020 году его основали любители хорроров.