Больше 70% школьников скрывают стресс от родителей, из-за него они чаще всего хуже едят, плохо спят и тревожатся, сообщается в совместном исследовании ИНВИТРО и MAXIMUM Education.

23% опрошенных школьников считают, что стресс негативно влияет на их успеваемость в школе, 22% отмечают, что он сказывается на отношениях в семье, а 18% поделились, что из-за стресса портится их здоровье. 13% испытывают сложности в общении со сверстниками из-за стресса и лишь 12% заявили, что стресс никак не сказывается на их жизни.

Родители замечают, что во время стресса школьника меньше едят, плохо спят, чаще болеют ОРВИ. Для значительной части школьников вопросом, который вызывает стресс, является проблема выбора специальности, на которую они собираются поступать в вуз или колледж.

Чтобы справиться с этим, почти треть смотрят и читают материалы о будущей профессии — так проще принять правильное решение. 20% помогает профориентация — благодаря ей они понимают, к чему у них есть склонность. 17% опираются на мнение родителей, а 7% посещают образовательные выставки.

Самым популярным способом справиться со стрессом у школьников стало прослушивание музыки — так ответили 25% опрошенных, 12% сидят в соцсетях или играют в игры, 10% читают книги или смотрят фильмы, а по 9% общаются с друзьями либо вообще никак не решают проблему стресса.