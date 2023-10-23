НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Больше 70% школьников скрывают стресс от родителей

Источник:
Sibnet.ru
318 1
Школа №29 в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Больше 70% школьников скрывают стресс от родителей, из-за него они чаще всего хуже едят, плохо спят и тревожатся, сообщается в совместном исследовании ИНВИТРО и MAXIMUM Education.

23% опрошенных школьников считают, что стресс негативно влияет на их успеваемость в школе, 22% отмечают, что он сказывается на отношениях в семье, а 18% поделились, что из-за стресса портится их здоровье. 13% испытывают сложности в общении со сверстниками из-за стресса и лишь 12% заявили, что стресс никак не сказывается на их жизни.

Родители замечают, что во время стресса школьника меньше едят, плохо спят, чаще болеют ОРВИ. Для значительной части школьников вопросом, который вызывает стресс, является проблема выбора специальности, на которую они собираются поступать в вуз или колледж. 

Чтобы справиться с этим, почти треть смотрят и читают материалы о будущей профессии — так проще принять правильное решение. 20% помогает профориентация — благодаря ей они понимают, к чему у них есть склонность. 17% опираются на мнение родителей, а 7% посещают образовательные выставки.

Самым популярным способом справиться со стрессом у школьников стало прослушивание музыки — так ответили 25% опрошенных, 12% сидят в соцсетях или играют в игры, 10% читают книги или смотрят фильмы, а по 9% общаются с друзьями либо вообще никак не решают проблему стресса.

Еще по теме
Рособрнадзор изменит правила перехода в десятый класс школы
Прототипы и треки: ректор о новой стратегии СибГУТИ
Слушать аудиокниги: как получить бесплатную подписку «Литрес»
Новую систему образования внедрят в российских вузах
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финский рэпер выбросил со сцены флаг Украины
Выбран победитель шоу «Голос. Уже не дети»
Разработчик World of Tanks передаст деньги Украине с продажи наборов
Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS
Обсуждение (1)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
51
Депутат Госдумы призвал уничтожить не доверяющих Путину россиян
50
Больница в Газе попала под ракетный удар, погибли сотни
43
Бастрыкин пригрозил мигрантам новым наказанием за отказ от СВО
41
Си Цзиньпин поддержал российский народ
38
Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS