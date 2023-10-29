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Пранкер продавал на Amazon мочу под видом энергетика

Источник:
Sibnet.ru
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Журналист и популярный пранкер Батлер выпустил документальный фильм, в котором показал халатность крупнейшей в мире торговой интернет-площадки Amazon, позволившей выставит на продажу мочу под видом энергетика.

Amazon не заметила продажу на своей платформе бутылок с мочой, замаскированных под энергетический напиток, говорится в фильме. Батлер сделал яркую упаковку: запоминающийся дизайн, жирный шрифт и броское название — Release. Но внутри каждой бутылки была моча, предположительно выброшенная автокурьерами Amazon и собранная из пластиковых бутылок с обочин дорог, приводит WIRED слова пранкера.

По словам Батлера, сначала это его позабавило, а потом испугало, когда напиток стали пытаться купить реальные люди. «Выпустить напиток было на удивление легко. Я решил, что ввиду необходимости получения лицензии лучше всего начать с категории многоразовых дозаторов. Затем алгоритм сам переместил его в категорию напитков», — сказал он.

В какой-то момент с ним даже связался представитель Amazon, готовый взять на себя расходы на упаковку и логистику в рамках специальной программы.

Представитель Amazon Джеймс Драммон назвал этот трюк «грубым» и заверил, что у компании есть «лучшие в отрасли инструменты для предотвращения попадания в продажу действительно небезопасных продуктов»

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Топ комментариев

DRAGONWAY

Республика Тыва к turan601 никакого отношения не имеет.

GammiPluh

хлопцы твои все в хохляндии остались

Nik3316

turan601 это вообще кто такое!? что он прочитает от США и 404 то и правда, как эта тупость бесит уже

velam

ООН Посылают все кому не лень.