Пранкер продавал на Amazon мочу под видом энергетика

Журналист и популярный пранкер Батлер выпустил документальный фильм, в котором показал халатность крупнейшей в мире торговой интернет-площадки Amazon, позволившей выставит на продажу мочу под видом энергетика.

Amazon не заметила продажу на своей платформе бутылок с мочой, замаскированных под энергетический напиток, говорится в фильме. Батлер сделал яркую упаковку: запоминающийся дизайн, жирный шрифт и броское название — Release. Но внутри каждой бутылки была моча, предположительно выброшенная автокурьерами Amazon и собранная из пластиковых бутылок с обочин дорог, приводит WIRED слова пранкера.

По словам Батлера, сначала это его позабавило, а потом испугало, когда напиток стали пытаться купить реальные люди. «Выпустить напиток было на удивление легко. Я решил, что ввиду необходимости получения лицензии лучше всего начать с категории многоразовых дозаторов. Затем алгоритм сам переместил его в категорию напитков», — сказал он.

В какой-то момент с ним даже связался представитель Amazon, готовый взять на себя расходы на упаковку и логистику в рамках специальной программы.

Представитель Amazon Джеймс Драммон назвал этот трюк «грубым» и заверил, что у компании есть «лучшие в отрасли инструменты для предотвращения попадания в продажу действительно небезопасных продуктов»