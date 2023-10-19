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Двойное убийство в семье Стаса Намина: подробности трагедии

Источник:
Sibnet.ru
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Артем Микоян с отцом Стасом Наминым
Артем Микоян с отцом Стасом Наминым
Фото: © соцсети
Основатель группы «Парк Горького» Стас Намин в один момент потерял родного сына Артема Микояна и бывшую тещу Прасковью Ткаченко. В убийстве подозревается приемный сын музыканта — Роман Микоян. Что произошло в семье музыканта?

У Стаса Намина всего четверо детей. Три родных ребенка от разных жен: старшая дочь 46-летняя Мария Микоян (от супруги Анны Исаевой), 30-летний сын Артем Микоян (от супруги Галины) и семилетний сын Анастас (совместный с нынешней супругой Ниной). И один приемный сын 39-летний Роман Микоян от супруги Галины. То есть Роман и Артем — сыновья Галины.

В ночь на четверг, 19 октября убиты Артем Микоян и его бабушка, мать экс-супруги Галины, 85-летняя Прасковья Ткаченко. Подозреваемым стал пасынок музыканта — брат и внук убитых Роман Микоян.

Стас Намин — творческий псевдоним Анастаса Алексеевича Микояна. Музыкант, композитор, продюсер, режиссер театра и кино создал рок-группу «Цветы», создал и продюсировал рок-группу «Парк Горького». Основал первый в СССР независимый продюсерский центр SNC, откуда вышли группы «Калинов мост», «Бригада С», «Моральный кодекс», «Сплин» и многие другие.

Что произошло в семье Намина

По данным Следственного комитета, в ночь на 19 октября в частном доме в деревне Крюково (по предварительным данным, на семейной даче) найдены тела Ткаченко и Микояна с колото-резаными ранениями.

Известно, что женщина погибла от одного удара ножом в грудь, а Артему нанесены несколько ударов.

По подозрению в убийстве задержан их родственник, Роман Микоян. Возбуждено уголовное дело по пункту «а», части 2, статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

«Следователями и криминалистами проводится осмотр, изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды. Назначены СМЭ и молекулярно-генетическая судебная экспертиза», — говорится в сообщении ведомства.

Причины убийства

Официальной версии убийства у следствия пока нет, но СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что Роман Микоян злоупотреблял наркотиками.

И в момент преступления он якобы находился в неадекватном состоянии, а причиной конфликта стали имущественные споры и попытка родственников излечить зависимость.

Портрет пасынка Намина дополняет еще один факт. Как утверждает телеграм-канал Baza, Роман Микоян уже был судим. В 2007 году он, находясь пьяным за рулем автомобиля, насмерть сбил женщину. Тогда Микояна приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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