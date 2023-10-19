Депутаты Госдумы 18 октября в третьем, окончательном чтении единогласно одобрили закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Означает ли это возобновление испытаний атомного оружия?

Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял 5 октября президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». В знак солидарности с главой государства соавторами законопроекта стали практически все парламентарии — свои подписи под ним поставили 438 депутатов.

«У нас большая консолидация редко когда вообще бывает, и в этой связи наше голосование будет ответом Соединенным Штатам Америки на их хамское отношение к своим обязанностям по поддержанию глобальной безопасности», — подчеркнул на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Заседание Госдумы с голосованием по ДВЗЯИ Фото: © Госдума

От какого договора отказывается Россия

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Он запрещает проводить испытания ядерного оружия во всех средах, при этом участники соглашения бессрочно обязуются не производить ядерных взрывов в любом месте, находящемся под их контролем.

Россия ратифицировала документ весной 2000 года — он стал одним из первых международных соглашений, получивших одобрение только что ставшего президентом Владимира Путина.

Всего на сегодня договор подписали 187 государств, из которых 178 его ратифицировали. Однако де-факто соглашение не действует.

Дело в том, что для полноценной работы договора нужна ратификация 44 стран из «Приложения 2», имеющих ядерное оружие или возможности его создания. Он был составлен на основе данных Международного агентства по атомной энергии.

Сейчас из этого списка документ ратифицировали только 36 государств, при этом Россия скоро покинет этот перечень. Из оставшихся восьми стран договор не подписали три: Индия, КНДР и Пакистан. Еще пять потенциально ядерных держав (США, Китай, Египет, Израиль и Иран) подписали, однако не ратифицировали документ.

Ратификация — это утверждения госорганами страны условий международного договора. До этого момента договор не считается вступившим в силу. До ратификации условия договора могут не исполняться без каких-либо последствий.

Однако все страны в настоящее время придерживаются моратория на проведение ядерных испытаний — последнее прошло в 2017 году, его провела Северная Корея. Советский Союз провел последнее ядерное испытание в 1990 году, США взорвали последнюю атомную бомбу на два года позднее, Китай завершил свою программу ядерных испытаний в 1996 году.

Как Москва объясняет свое решение



Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что США лишь подписали запрет на испытания ядерного оружия, а Россия — подписала и ратифицировала. По его мнению, такая ситуация несправедлива, так как американские военные могут в любой момент вернуться к тестированию своего атомного арсенала.

Решение принимается в интересах обеспечения безопасности страны, заявил председатель Госдумы Володин. Спикер подчеркнул, что Россия на протяжении 23 лет ждала, что США ратифицируют договор. Однако этого не произошло из-за «безответственного отношения Вашингтона к вопросам глобальной безопасности».

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что отказ Москвы от соглашений не означает автоматического возобновления ядерных испытаний. «Мы продолжим исполнять взятые на себя обязательства, включая сохранение моратория на проведение ядерных испытаний», — уточнил он.

США в последние годы неоднократно обвиняли Россию в проведении ядерных испытаний малой мощности, что считалось бы нарушением договора. Однако Москва отвергала все претензии Вашингтона. Независимые подтверждения таких испытаний никогда не публиковались.