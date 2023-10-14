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Выросло число погибших в Израиле россиян

Источник:
ТАСС
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Армия Израиля
Фото: © Israel Defense Forces

Число россиян, погибших за время вспыхнувшего на прошлой неделе конфликта между Израилем и сектором Газа, достигло 16, сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова.

По ее словам, все погибшие имели также гражданство Израиля. Кроме того, еще восемь россиян числятся в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести. Еще один россиянин находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа.

В настоящее время посольство вместе с представителем МВД России в Израиле занимаются проверкой и подтверждением данных. При этом информации о погибших россиянах в секторе Газа пока не поступало, там находится не менее 400 граждан России.

За последние сутки в секторе Газа были убиты 324 человека, около тысячи получили ранения. До этого в Газе погибли 1900 человек, 7696 получили ранения. Израиль на данный момент сообщает о 1300 погибших и 3300 раненных.

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ЧП #Происшествия #Конфликты
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Топ комментариев

scorpion2777

А тебя Небензя вообще не читает, его не интересует мнение прокладки.

MuCbE

Ой ну даже не знаю, вот бы в Британию, там как презики меняют руководство. Прям чувствуется ценность...

pepelmetal

Зато без "европейских ценностей"

Nik3316

т.е. если они не меняли конституцию, но правят жосче и дольше чем ВВП, это что то меняет?))) логика интересная,...