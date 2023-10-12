Верховный суд вернул права лишенному за «обгон паровозиком»

Верховный суд вернул водительское удостоверение автолюбителю, наказанному за «обгон паровозиком» или «двойной обгон», следует из решения по делу.

Водитель на BMW X3 выехал на встречную полосу для обгона, следуя за машиной, которая уже выполняла аналогичный маневр. Это заметили инспекторы ДПС, составили протокол и передали дело в суд. Последний лишил автомобилиста прав на четыре месяца.

Мужчина пошел в Верховный суд. Тот пояснил, что по ПДД запрещен обгон именно того автомобиля, который шел впереди в обгоняющей веренице, то есть в рассматриваемом деле — перед авто лишенного прав водителя.

«Как следует из вышеуказанных разъяснений, запрещается обгонять именно транспортное средство, которое двигается впереди, совершая объезд или обгон, транспортное средство, подавшее сигнал поворота налево. В этом случае речь идет только об одном транспортном средстве, это транспортное средство, которое в данный момент производит обгон или объезд препятствия, именно его и запрещается обгонять», — приводит РАПСИ позицию Верховного суда.

Это уже второе аналогичное дело, в котором ВС встает на сторону водителя. Но есть случаи, когда Верховный суд отказывает в жалобе водителям за «двойной обгон».

Пункт 11.2 ПДД гласит, что водителю запрещается выполнять обгон, если «транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия».