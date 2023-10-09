Житель Алтая 21 год скрывался от следствия в Казахстане

Подозреваемый в убийстве пожилого мужчины житель Алтайского края 21 год скрывался от правосудия в Казахстане, теперь он предстанет перед судом, сообщает СУСК региона.

По данным ведомства, летом 2002 года в городе Камень-на-Оби мужчина, его подруга и их общий знакомый, решили похитить имущество из дома пожилого мужчины. Они проникли в его дом, но встретили сопротивление.

Один из нападавших не менее 23 раз ударил 80-летнего хозяина дома ножом в область жизненно-важных органов. От полученных травм тот скончался на месте. Нападавшие забрали немного найденных денег и хозяйственные вещи, затем скрылись.

Двоих фигурантов ранее осудили за содеянное, а подозреваемый в убийстве, сопряженном с разбоем, избавился от орудия преступления и скрылся в Казахстане. Его объявили в розыск, заочно предъявили обвинение.

Только спустя 21 год его местонахождение установили, после чего экстрадировали в Россию. Во время следственных действий он перекладывал вину за убийство на подельников, но правоохранители опровергли его позицию. Теперь 43-летний мужчина предстанет перед судом.