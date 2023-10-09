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Житель Алтая 21 год скрывался от следствия в Казахстане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК Алтайского края

Подозреваемый в убийстве пожилого мужчины житель Алтайского края 21 год скрывался от правосудия в Казахстане, теперь он предстанет перед судом, сообщает СУСК региона.

По данным ведомства, летом 2002 года в городе Камень-на-Оби мужчина, его подруга и их общий знакомый, решили похитить имущество из дома пожилого мужчины. Они проникли в его дом, но встретили сопротивление.

Один из нападавших не менее 23 раз ударил 80-летнего хозяина дома ножом в область жизненно-важных органов. От полученных травм тот скончался на месте. Нападавшие забрали немного найденных денег и хозяйственные вещи, затем скрылись.

Двоих фигурантов ранее осудили за содеянное, а подозреваемый в убийстве, сопряженном с разбоем, избавился от орудия преступления и скрылся в Казахстане. Его объявили в розыск, заочно предъявили обвинение.

Только спустя 21 год его местонахождение установили, после чего экстрадировали в Россию. Во время следственных действий он перекладывал вину за убийство на подельников, но правоохранители опровергли его позицию. Теперь 43-летний мужчина предстанет перед судом.

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ЧП #Криминал #Алтайский край
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paramedic

Англичане готовят украинцев, причем на своей территории и не скрываясь.Американцы предоставляют спутниковую...

c2h5oh76

нападал и убивал, причем убивал всех подряд, без разборас какого перепуга еврейчики решили, что им можно...

masiki

ну да уже больше сотни за доллар ))) статейка вовремя ща напишут слабы рубль это хорошо ))))

DADMAL

На свои расходы смотрите надеюсь не надо перечислять.