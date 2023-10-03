Полицейский фоторобот преступника насмешил пользователей соцсетей

Опубликованный британскими полицейскими фоторобот преступника насмешил пользователей соцсетей, после чего приобрел популярность.

фоторобот преступника с большими глазами Фото: © Twitter

Правоохранители разместили в соцсетях фоторобот мужчины, разыскиваемого за сексуальное насилие. Офицеры сообщили, что не знают, где сейчас находится предполагаемый преступник, попросив у людей помощи в его опознании и возможной поимке, пишет Daily Star.

Однако пользователей соцсетей заинтересовало не криминальное прошлое мужчины, а его странная внешность. На фотографии у преступника оказались неестественно большие глаза в стилистике аниме.

Комментаторы немедленно стали высмеивать умение полицейских составлять фоторабот. «Вы ищете инопланетянина с другой планеты?», — пошутил один из пользователей. При этом правоохранители не стали пояснять, почему на изображении преступника такие большие глаза.