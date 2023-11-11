Леонардо Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет

Леонардо Ди Каприо встречается только с девушками моложе 25 лет — эту тенденцию давно подметили. Причем актер становится старше, а возраст его избранниц не меняется.

«Моя репутация донжуана несколько преувеличена. В том смысле, что мои двери не открываются автоматически для всех моделей и горячих голливудских штучек, как многие думают. Не такой уж я плохой парень», — говорил Ди Каприо в одном из интервью.

Обычно романы актера длятся недолго. А самые продолжительные отношения связывали Лео с бразильской супермоделью Жизель Бюндхен — пять лет. Они начали встречаться, когда ей было 20 лет, а ему — 25.

Разрыв, по словам Жизель, произошел после ее решения разобраться с психологическими проблемами — паническими атаками и суицидальными мыслями. Тогда она поняла, что Ди Каприо — не для нее.

«Была ли я одинока в своем желании заняться серьезным душевным поиском, пока он оставался тем же самым человеком? В конце концов, я поняла, что ответ был утвердительным», — сказывала Бюндхен в интервью изданию Porter.

Леонардо Ди Каприо родился 11 ноября 1974 года. Как актер дебютировал подростком в телесериалах, в том числе снялся в седьмом сезоне «Санта-Барбары». На сегодня его фильмография насчитывает более 60 актерских работ и более 50 продюсерских проектов. Самые известные фильмы — «Титаник», «Отступники», «Выживший», «Однажды в Голливуде», «Великий Гэтсби», «Остров проклятых», «Начало».

Около четырех лет Ди Каприо встречался с моделью и актрисой Камилой Морроне. Их разница в возрасте составляла 23 года. По словам ее подруги, именно Морроне была инициатором расставания, так как мечтала о самореализации, а актер хотел, чтобы она «родила детей и осталась дома».

Последняя пассия Ди Каприо — модель Виттория Черетти. Слухи об их романе появились в мае 2023 года. Пару засняли вместе на прогулке в Каннах, а затем их видели на вечеринках. Ди Каприо даже познакомил Черетти с матерью. Но у девушки опасный возраст — в следующем году ей исполнится 26.

Почему 25 лет?

Свидания только с молодыми и красивыми — это показное выражение уверенности и мужественности, считает сексолог Трейси Кокс.

Сохранение отношений в статусе несерьезных означает, что Ди Каприо избегает ответственности и обязательств, которые обычно приходят с возрастом, отметила Кокс в материале Daily Mail.

Психолог Екатерина Козейкина согласна, что такие отношения — признак нарциссизма, когда Ди Каприо воспринимает девушек как трофей.

«У актера мог затянуться кризис среднего возраста, поэтому, выбирая молодых девушек, он пытается продлить свою собственную молодость», — также написала Козейкина в журнале Psychologies.

А психолог Дмитрий Новиков считает, что инфантильность Лео связана с тем, что он рос без отца (родители Ди Каприо разошлись, когда ему был год) и слишком привязан к матери.

Леонардо Ди Каприо родился в семье хиппи, отец — подпольный автор комиксов. Имя Леонардо он получил из-за того, что пошевелился в животе матери, когда она смотрела картины Леонардо да Винчи.



Сам Ди Каприо называет себя на четверть русским. Его отец из итальяно-немецкой семьи, а мать — ребенок пары немца и русской эмигрантки.

«Понимая, что его мать не вечна, такой мужчина, скорее всего, будет бессознательно искать женщину, в чем-то похожую на нее. Не только внешне (хотя, если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что большинство пассий Лео — примерно того же типажа, что и его мать), но и внутренне», — комментировал Новиков журналу Man Today.