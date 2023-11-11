НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Леонардо Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет

Источник:
Sibnet.ru
333 0
Леонардо Ди Каприо встречается только с девушками моложе 25 лет — эту тенденцию давно подметили. Причем актер становится старше, а возраст его избранниц не меняется.

«Моя репутация донжуана несколько преувеличена. В том смысле, что мои двери не открываются автоматически для всех моделей и горячих голливудских штучек, как многие думают. Не такой уж я плохой парень», — говорил Ди Каприо в одном из интервью.

Все девушки Леонардо Ди Каприо

Обычно романы актера длятся недолго. А самые продолжительные отношения связывали Лео с бразильской супермоделью Жизель Бюндхен — пять лет. Они начали встречаться, когда ей было 20 лет, а ему — 25.

Разрыв, по словам Жизель, произошел после ее решения разобраться с психологическими проблемами — паническими атаками и суицидальными мыслями. Тогда она поняла, что Ди Каприо — не для нее.

«Была ли я одинока в своем желании заняться серьезным душевным поиском, пока он оставался тем же самым человеком? В конце концов, я поняла, что ответ был утвердительным», — сказывала Бюндхен в интервью изданию Porter.

Леонардо Ди Каприо родился 11 ноября 1974 года. Как актер дебютировал подростком в телесериалах, в том числе снялся в седьмом сезоне «Санта-Барбары». На сегодня его фильмография насчитывает более 60 актерских работ и более 50 продюсерских проектов. Самые известные фильмы — «Титаник», «Отступники», «Выживший», «Однажды в Голливуде», «Великий Гэтсби», «Остров проклятых», «Начало». 

Около четырех лет Ди Каприо встречался с моделью и актрисой Камилой Морроне. Их разница в возрасте составляла 23 года. По словам ее подруги, именно Морроне была инициатором расставания, так как мечтала о самореализации, а актер хотел, чтобы она «родила детей и осталась дома».

Последняя пассия Ди Каприо — модель Виттория Черетти. Слухи об их романе появились в мае 2023 года. Пару засняли вместе на прогулке в Каннах, а затем их видели на вечеринках. Ди Каприо даже познакомил Черетти с матерью. Но у девушки опасный возраст — в следующем году ей исполнится 26.

Почему 25 лет?

Свидания только с молодыми и красивыми — это показное выражение уверенности и мужественности, считает сексолог Трейси Кокс.

Сохранение отношений в статусе несерьезных означает, что Ди Каприо избегает ответственности и обязательств, которые обычно приходят с возрастом, отметила Кокс в материале Daily Mail.

Психолог Екатерина Козейкина согласна, что такие отношения — признак нарциссизма, когда Ди Каприо воспринимает девушек как трофей.

«У актера мог затянуться кризис среднего возраста, поэтому, выбирая молодых девушек, он пытается продлить свою собственную молодость», — также написала Козейкина в журнале Psychologies.

А психолог Дмитрий Новиков считает, что инфантильность Лео связана с тем, что он рос без отца (родители Ди Каприо разошлись, когда ему был год) и слишком привязан к матери.

Леонардо Ди Каприо родился в семье хиппи, отец — подпольный автор комиксов. Имя Леонардо он получил из-за того, что пошевелился в животе матери, когда она смотрела картины Леонардо да Винчи. 

Сам Ди Каприо называет себя на четверть русским. Его отец из итальяно-немецкой семьи, а мать — ребенок пары немца и русской эмигрантки.

«Понимая, что его мать не вечна, такой мужчина, скорее всего, будет бессознательно искать женщину, в чем-то похожую на нее. Не только внешне (хотя, если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что большинство пассий Лео — примерно того же типажа, что и его мать), но и внутренне», — комментировал Новиков журналу Man Today.

Еще по теме
Страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать бывшую жену
Дипломная работа Shaman'a в «Гнесинке» оказалась списанной
Порнозвезда назвала единственный недостаток своей работы
Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Инфографика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
Обзор скидок на Ali, Ozon и Wildberries «11.11»
Убийцу студентки Веры Пехтелевой помиловали
Ученые показали настоящее лицо неандертальца
Обсуждение (0)
Картина дня
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
Мобилизованным украинцам перестали выдавать западное оружие
Стала известна вероятная дата прямой линии с Путиным
Школам разрешили переносить начало уроков зимой
О самом главном
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Все статьи
Самое обсуждаемое
49
Украинское контрнаступление полностью остановлено
36
Ядерные силы КНДР назвали сильнейшими в мире
33
Сын Кадырова получил пятую награду за месяц
32
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
28
Стратосферный ударный комплекс получит российская армия