Сразу 36 населенных пунктов обесточены в Иркутской области

Частично или полностью без света остаются 32 населенных пункта в Иркутской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Под отключение попали 15,6 тысячи жилых домов, в которых проживают больше 61 тысячи человек, в том числе 16,6 тысячи детей. Обесточены 104 социально значимых объекта, отмечается в сообщении.

Иркутское управление Гидрометцентра ранее сообщило об ухудшении погодных условий 14 октября. Прогнозируется ветер до 27 метров в секунду, пыльные бури, сильные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах будет снежный накат.

На озере Байкал ветер может достигать 45 метров в секунду. Жителей просят учитывать прогноз при планировании поездок или выходов на акваторию водоемов.