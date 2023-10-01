Заработали новые штрафы за неявку в военкомат

Закон об ужесточении административной ответственности за неявку в военные комиссариаты по повестке вступил в силу с 1 октября 2023 года.

Теперь штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины составляет от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, до этого он составлял максимум 3 тысячи рублей.

За несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, о переезде на новое место жительства без смены регистрации — от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

Призывника, сменившего место жительства более чем на три месяца во время призыва и не сообщившего об этом в военкомат, оштрафуют на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Также вводится административная ответственность за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Для должностных лиц штраф составит от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Помимо штрафа не явившимся в военкомат россиянам грозят ограничение права на управление автомобилем, запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, отказ в получении кредитов и займов.