Глава Минфина оценил цены фразой «если не покупать, то нормальные»

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал ситуацию с ценами в России шуткой «если не покупать, то нормальные».

«Я в интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные. И все понятно, правда? Просто речь идет о том, что не надо потребительский спрос разгонять», — сказал Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума.

По его мнению, курс национальной валюты должен быть предсказуемым: кому-то в государстве необходимо, чтобы рубль был сильным, а кому-то — слабым, а Минфин работает над тем, чтобы рубль был стабильным. Аналогично Силуанов высказался о принципах составления бюджета страны.

«Мне кажется, когда мы говорим "рост", "инфляция", "цены на нефть", "бюджет". Ну, бюджет не должен ориентироваться на прогнозы. Он должен быть сбалансированным и устойчивым вне зависимости от любых прогнозов», — пояснил он.