НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава Минфина оценил цены фразой «если не покупать, то нормальные»

Источник:
Sibnet.ru
152 2

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал ситуацию с ценами в России шуткой «если не покупать, то нормальные».

«Я в интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные. И все понятно, правда? Просто речь идет о том, что не надо потребительский спрос разгонять», — сказал Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума.

По его мнению, курс национальной валюты должен быть предсказуемым: кому-то в государстве необходимо, чтобы рубль был сильным, а кому-то — слабым, а Минфин работает над тем, чтобы рубль был стабильным. Аналогично Силуанов высказался о принципах составления бюджета страны.

«Мне кажется, когда мы говорим "рост", "инфляция", "цены на нефть", "бюджет". Ну, бюджет не должен ориентироваться на прогнозы. Он должен быть сбалансированным и устойчивым вне зависимости от любых прогнозов», — пояснил он.

Еще по теме
Путин встретился с «преемником Пригожина»
Казахстан пообещал соблюдать санкции против России
Путин раскрыл главные преимущества России
Кадыров перепутал авто Aurus с танком Abrams
смотреть все
Политика #Россия #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Интеллектуальная «РулеТКа» стартует на Sibnet.ru
Составлен топ лучших смартфонов сентября
Снег завалил высокогорное село Алтая. ВИДЕО
Глава комитета по развитию НАТО призвал разбомбить Белград
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин встретился с «преемником Пригожина»
Глава Минфина оценил цены фразой «если не покупать, то нормальные»
Токаев заявил, что Казахстан не «Анти‑Россия»
Минобороны объявило о начале осеннего призыва
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
28
Немецкий журналист рассказал о растущей мощи российской армии
24
Лавров сказал, когда Россия будет уважать целостность Украины
21
Кандидат в президенты США заявил, что Украине не место в НАТО
21
Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
20
Медведев припугнул НАТО неизбежным конфликтом