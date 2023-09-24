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Глава Федерации гандбола рассказал о деградации футбола в России

Источник:
РИА Новости
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Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев после матча между московскими «Спартаком» и «Динамо» заявил о деградации российского футбола.

Матч, прошедший в субботу на стадионе «красно-белых» в Тушине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Тео Бонгонда с передачи Александра Соболева.

«После того, как на неделе смотрели Лигу чемпионов и Лигу Европы, понимаем, как деградировали наши команды. Конечно, уровень и той, и другой команды очень низкий. Хорошо, что "Спартак" победил, но могли и пропустить. Хотелось бы общего уровня выше», — сказал РИА Новости Шишкарев.

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