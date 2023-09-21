Врачи Центра Мешалкина спасли подростка с синдромом «турецкой сабли»

Врачи Центра Мешалкина спасли подростка с редкой аномалией сердечно-сосудистой системы, они впервые в российской практике сконструировали трубчатый протез из собственных околосердечных тканей пациента, сообщает пресс-служба учреждения.

Подросток уставал без причины и у него обнаружилась редкая аномалия, такая бывает 1 на 100 тысяч детей. В норме вся обогащенная кислородом кровь, отходящая от легких, должна попадать в левое предсердие. У этого пациента только часть легочных вен анатомически имела связь с сердцем.

Другая же сбрасывала кровь в обход сердца. При контрастировании на снимке аномальное расположение этих сосудов напоминает изогнутую турецкую саблю, отсюда и название синдрома. Обнаруженная у пациента форма и вовсе уникальна.

Сердце пациента испытывало недостаток кровотока, а правое легкое было значительно уменьшено в размерах, и для его питания организм вынужден был нарастить аномальную сеть дополнительных сосудов, протянувшихся от аорты. Этот компенсаторный эффект и позволил пациенту дожить до 17 лет без выраженных симптомов.

«Оставлять пациента в этом состоянии было нельзя: у него нарастала бы легочная гипертензия, а в перспективе — хроническая сердечная недостаточность. Необходимо было отсечь аномально дренирующийся сосуд и пришить его в нормальную анатомическую позицию – к левому предсердию», — сказал сердечно-сосудистый хирург отделения врожденных пороков сердца Тимур Хапаев.

Заменили сосуд

Первым этапом хирурги транскатетерным путем закрыли большую сеть обходных сосудов, тянувшуюся к правому легкому. Через пару дней провели открытый реконструктивный этап операции. Конец аномально расположенного сосуда был успешно выделен для пересадки в левое предсердие, но выяснилось, что длины сосуда хирургам не хватит – всего каких-то 3,5 сантиметра.

Необходимо было нарастить сосуд, и команда приняла нестандартное решение — использовать ткани самого пациента. Взяли участок перикарда («сердечной сумки») пациента и сформировали из него протез сосуда заранее рассчитанного диаметра, чтобы внутренний просвет в наполненном состоянии составлял 15 милилиметров.

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«Нам не хотелось вшивать обычный синтетический протез сосуда, так как это резко увеличивает риск тромбоза. Биологические ткани в этих случаях всегда предпочтительнее, все-таки пациент – подросток, молодой организм», – сказал Хапаев.

Вся операция вместе с изготовлением протеза заняла 2,5 часа и прошла без осложнений. Спустя полгода контрольное исследование подтвердило хорошую работу сформированного хирургами сосуда: отток крови из правого легкого не встречает на пути никаких препятствий, тромбозов нет, давление в легочной системе уменьшилось в 1,5 раза.

Подросток пошел в 11 класс в обычном режиме. Благодаря операции он ведет активную жизнь и уже подтягивается на турнике.