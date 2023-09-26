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«Игровой 4 в 1+»: тариф в максимальной комплектации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком
Для тех, кто хочет получить сразу все и много, Ростелеком создал тариф «Игровой 4 в 1+». В него включены скоростной интернет, игровые бонусы, ТВ, онлайн-кинотеатр, облачное хранилище и пять сим-карт мобильной связи. Как говорят, «полный фарш».

Еще сравнительно недавно приходилось иметь несколько аккаунтов под разные услуги — интернета, онлайн-игр, мобильной связи, облачных хранилищ. И у каждого свои логины и пароли, тарифные план и подписки. Это была головная боль: пароли забывались, тарифы неожиданно менялись, с карты постоянно куда-то списывались деньги.

С появлением пакетных тарифов жизнь стала проще. Теперь управлять множеством услуг можно с помощью одного аккаунта. У Ростелекома есть целая линейка пакетных предложений, в том числе для геймеров.

Тариф «Игровой 4 в 1+» представляет следующие опции:

  • интернет со скоростью до 890 мегабит в секунду;
  • 189 телеканалов в видеосервисе Wink;
  • 25000 сериалов и фильмов в видеосервисе Wink;
  • игровые бонусы от Lesta Games, VK Play и «Фогейм»;
  • облачное хранилище от Mail.ru на 8 гигабайт;
  • мобильная связь (пять сим-карт) c 50 Гб интернета, 1200 минутами и 500 СМС в месяц.

Среди опций тарифа «Игровой 4 в 1+» особо можно выделить скоростной интернет, игровые бонусы и видеосервис Wink.

Оптоволокно последнего поколения

Ростелеком подключает игровой интернет под двум технологиям. Первая — FTTb (Fiber To The Building — «оптоволокно до дома») — это когда оптический провод большой пропускной способности проводится до многоквартирного дома, а в квартиру заводится витая пара.

Вторая — PON (Passive Optical Network — «пассивная оптическая сеть»). В данном случае оптический провод большой пропускной способности проводится прямо в квартиру. Это более современная технология, но для нее нужен специальный роутер.

Такое устройство можно приобрести или взять в аренду у компании. Для серьезных геймеров у Ростелекома есть специальное предложение — игровой роутер RT-X, разработанный совместно с Huawei. У него есть функция приоритизации игрового трафика, когда онлайн-игре дается оптимальный режим доступа в интернет.

От «мира танков» до Warface

Абонентам тарифа «Игровой 4 в 1+» даются игровые бонусы в популярных онлайн-играх. Это «Мир танков» и «Мир кораблей» от компании Lesta Games, Warface, Archeage и Lost Ark от VK Play, Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank и Aion от «Фогейм».

В «Мире танков» и «Мире кораблей» пользователи получают бессрочные премиум-аккаунты. Они дают право на эксклюзивные модели техники: танк Т-44-100 и крейсер «Багратион». Игрокам также представляются прокачанные экипажи и специальные бонусы.

В Warface, Archeage и Lost Ark абоненты тарифа получают дополнительные виды оружия и ценные внутриигровые предметы. В Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank и Aion предоставляются единовременный подарок за подключение, еженедельные и ежедневные подарки, а также бонусы за стаж.

ТВ, фильмы и сериалы

Видеосервис Wink совмещает достоинства онлайн-кинотеатров и интерактивного телевидения. Он дает возможность смотреть телевидение и фильмы не по расписанию, а в удобное время и на любом устройстве. Сервис позволяет управлять просмотром телепрограмм: выбирать время их воспроизведения, перематывать, ставить на паузу, смотреть из архива за трое суток.

Особенно удобна функция «Мультискрин». Это когда с одного аккаунта смотреть контент можно на семи устройствах. И на них всех сервис будет синхронизироваться и сохранять историю просмотров.

Благодаря «Мультискрину» можно смотреть разный контент одновременно. Можно использовать гаджеты поочередно. Например, начать смотреть фильм утром дома на ноутбуке, продолжить по дороге на работу на смартфоне, завершить вечером у телевизора. Видео начнется ровно с того момента, где было ранее остановлено.

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