Истории известных личностей: самые новые байопики

Байопики позволяют зрителям по-особенному взглянуть на жизнь известных людей. Что чувствовала принцесса Диана, принимала решение о разрыве с королевской семьей, и так ли честно разбогатело семейство Gucci? На эти и другие вопросы режиссеры ответили в биографических лентах.

«Дом Gucci»

США/Канада, 2021 год, режиссер: Ридли Скотт, 18+

В ролях: Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс

Фильм «Дом Gucci» рассказывает о семействе, построившем империю моды. В частности, речь пойдет о наследнике модного дома Маурицио Гуччи, который женился на простой девушке, а позднее был убит.

Фото: © кадр из фильма «Дом Gucci»

Биографическая лента показывает интриги внутри модной империи, жадность ее владельцев и то, на что члены известной семьи готовы пойти ради денег. В реальности наследники дома Gucci были крайне недовольны интерпретацией событий, изложенных Ридли Скоттом на экране.

«Спенсер»

Великобритания/Германия/США, 2021 год, режиссер: Пабло Ларраин, 16+

В ролях: Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Тимоти Сполл, Шон Харрис

Фильм «Спенсер» — история о принцессе Диане и ее браке с принцем Чарльзом. Основой сюжета стали слухи о романе принцессы Дианы на стороне.

В фильме Диана впервые всерьез задумывается о разводе. Ей помогают сочувствующая горничная, влюбленная в нее и прочие соучастники.

«Странный Эл»

США, 2022 год, режиссер: Эрик Аппель, 18+

В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Дидрих Бадер, Рэйн Уилсон, Эван Рэйчел Вуд

Музыкальная комедия рассказывает о жизни и судьбе американского пародиста Альфреда (Эда) Янковича.

Фото: © кадр из фильма «Странный Эл»

С детства Альфред Янкович увлекался музыкой и обожал переделывать слова в песнях. Но строгий отец считал, что сын должен пойти работать на завод, а не заниматься всякой ерундой, и даже разбил втихаря подаренный Элу матерью аккордеон.

Но герой не отказывается от своей мечты. Поступив в колледж, по совету друзей он записывает пародию на «My Sharona» и отправляет кассету на радио. Его песня становится хитом.

«Блондинка»

США, 2022 год, режиссер: Эндрю Доминик, 18+

В ролях: Ана де Армас, Эдриан Броуди, Бобби Каннавале, Завьер Сэмюэл

Фильм «Блондинка» основан на биографии актрисы Мэрилин Монро. В картине создатели показали связь между социальной и личной жизнью знаменитости.

Авторы проекта говорили, что картина — не автобиографическая, а художественная интерпретация реальности.

«Ламборгини: Человек-легенда»

США/Италия, 2022 год, режиссер: Роберт Мореско, 18+

В ролях: Фрэнк Грилло, Романо Реджани, Маттео Леони

Фильм о Ферруччо Ламборгини — бизнесмене, основателе Lamborghini Trattori, Automobili Lamborghini и еще ряда компаний.

Фото: © кадр из фильма «Ламборгини: Человек-легенда»

В байопике затронули огромный отрезок жизни героя, с момента возвращения домой со Второй мировой войны до главного успеха — создания спорткара неземной красоты, о котором он мечтал всю жизнь, а также конкуренцию с Энцо Феррари.

«Тетрис»

Великобритания/США, 2022 год, режиссер: Джон С. Бейрд, 18+

В ролях: Тэрон Эджертон, Никита Ефремов, Софья Лебедева, Энтони Бойл

Главный герой фильма — предприниматель Хенк Роджерс. Увидев в 1988 году на выставке в Лас-Вегасе видеоигру «Тетрис», созданную советским программистом Алексеем Пажитновым, он покупает права на дистрибуцию игры в Японии, так как распространение в остальном мире уже принадлежало компании Mirrorsoft.

Фильм сосредоточен на истории бренда, и на том, как бизнесмен борется за получение прав на распространение видеоигры «Тетрис» в конце 1980-х годов, в период Холодной войны.

«Кто убил BlackBerry»

Канада, 2023 год, режиссер: Мэтт Джонсон, 18+

В ролях: Джей Барушель, Гленн Хауэртон, Мэтт Джонсон, Рич Соммер

В центре сюжета основатели маленькой компании Research in Motion, которые пытаются найти финансирование революционной разработки — пейджер, телефон и компьютер в одном устройстве — но стабильно проваливают все питчинги.

Фото: © кадр из фильма «Кто убил BlackBerry»

К ним присоединяется уволенный из большой компании менеджер и устраивает эффективное управление, вынудив недисциплинированных программистов буквально за ночь из электронных игрушек и калькулятора смастерить рабочий прототип.

Так рождается первый в мире смартфон BlackBerry, который стремительно завоевывает рынок и делает своих создателей миллиардерами.

«Жанна Дюбарри»

Франция, 2023 год, режиссер: Майвенн, 16+

В ролях: Майвенн, Джонни Депп, Бенжамен Лаверн, Мельвиль Пупо

Фильм рассказывает об истории знакомства и любовных отношениях Людовика XV и его фаворитки Жанны Дюбарри.

После знакомства с куртизанкой у короля вновь пробуждается вкус к жизни — настолько сильно, что он больше не может жить без Жанны и делает её своей официальной фавориткой. Однако никто не желает видеть во главе двора простолюдинку, правящую королем.

«Обжигающе горячий»

США, 2023 год, режиссер: Ева Лонгория, 16+

В ролях: Джесси Гарсиа, Энни Гонсалес, Эмилио Ривера, Ванесса Мартинес

Фильм рассказывает о том, как простой латиноамериканский уборщик Ричард Монтаньес придумал популярный острый вкус палочек Cheetos.

Фото: © кадр из фильма «Обжигающе горячий»

В байопике показан путь Монтаньеса от детства до взрослой жизни, его работу на заводе и создание пряной смеси закусок.

Картина стала объектом критики за отсутствие достоверности, но заслужила похвалу за стремление показать трудолюбие мексиканских иммигрантов.

«Оппенгеймер»

США/Великобритания, 2023 год, режиссер: Кристофер Нолан, 18+

В ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни мл.

В основе фильма — история жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.

Картина Кристофера Нолана стала самым кассовым байопиком за всю историю кино. В ней показали не только историю разработки ядерной бомбы, но и отношение самого ученого к ее применению в Японии в конце Второй мировой войны.