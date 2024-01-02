На фоне таких громких премьер, как «Вызов» и «Чебурашка» многие достойные фильмы потерялись, некоторые вообще не выходили на большие экраны, а были сняты только для показа в онлайн-кинотеатрах. В топ-10 лучших фильмов 2023 года вошли социальные драмы, исторические фильмы и детективные истории.
«Праведник»
Военная драма, режиссер: Сергей Урсуляк, 12+
В ролях: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Марк Эйдельштейн
Где смотреть: Okko, Wink, Иви
Действие фильма развернулось в 1942 году. Офицер Красной армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта более 200 евреев — стариков, женщин и детей, чудом избежавших расправы.
Измученным голодом людям, потерявшим родных и едва не сошедшим с ума от пережитого ужаса, предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров, чтобы обрести надежду на спасение и веру в будущее.
«Поехавшая»
Комедия, режиссер: Антон Маслов, 16+
В ролях: Ольга Лерман и Виктор Хориняк
Где смотреть: Okko, Wink, Иви, KION, START, PREMIER
Фильм «Поехавшая» рассказывает о молодой женщине из мегаполиса Ане Смолиной. После череды неудач героиня решает, что пришло время все изменить. Она достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп таксу Капу и отправляется через всю Россию — мириться с мамой.
Девушку ждет долгая и трудная дорога с массой испытаний, борьба с самой собой, дружелюбные и не очень дальнобойщики и пирожки с трассы и судьбоносные встречи.
«Бешенство»
Триллер, режиссер: Дмитрий Дьяченко, 18+
В ролях: Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук
Где смотреть: Okko, Wink
По сюжету, отец борется за жизнь своего единственного сына-наркомана и изолирует его в охотничьем домике посреди тайги в надежде, что вдали от благ цивилизации удастся преодолеть зависимость.
Ситуация осложняется их трудными взаимоотношениями, мучениями из ломок и глубокими переживаниями. Тем временем в тайге среди диких зверей начинается эпидемия бешенства. Герои остаются в своем убежище и оказываются в ловушке. История противостояния бешеным волкам и зависимостям в дикой природе.
«Помилование»
Военная драма, режиссер: Айнур Аскаров, 12+
В ролях: Александр Новиков, Николай Галлямов, Евгений Михеев, Джамиля Мударисова
Где смотреть: Okko, Wink, Иви
События в фильме разворачиваются во время Великой Отечественной войны, в 1942 году. Под Сталинградом начинается жесточайшее сражение, исход которого решит судьбу всего мира.
Еще не нюхавший пороха двадцатилетний сержант Любомир Зух отлучился из своей части в прифронтовой зоне, чтобы проститься с любимой девушкой. В части его не было всего три часа, но по законам военного времени он дезертир.
«Прямой эфир»
Триллер, режиссер: Карен Оганесян, 18+
В ролях: Кирилл Кяро и Павел Чернышев
Где смотреть: Okko, Иви, START, Кинопоиск
В погоне за контентом амбициозный блогер-миллионник Егор отправляется на Кавказ, чтобы в горах сделать съемки тест-драйва авто. Но машину ему не предоставляют.
Когда сопровождающий его сотрудник автокомпании Александр случайно наступает на боевую мину, Егор решает хайпануть и устраивает стрим. Один из них борется за жизнь, а второй за миллионные просмотры. Но вскоре все меняется, и мина все же взрывается.
«Бери да помни»
Семейная комедия, режиссер: Байбулат Батуллин, 12+
В ролях: Рабит Батулла, Роза Хайруллина, Юнус Таиров
Где смотреть: Okko, Иви, Кинопоиск
Один из главных героев фильма — шестилетний Ильхам. Мальчик проводит лето в деревне, но сильно скучает по родителям. Чтобы развлечь внука, дед Расим вспоминает про легендарную игру «Бери да помни», благодаря которой начинается череда исполнений желаний.
Поначалу происходящее не нравится его жене Суфие, но постепенно игра самым невероятным образом меняет как жизнь этой семьи, так и жизнь, и мечты всей деревни.
«Страсти по Матвею»
Мелодрама, режиссер: Сергей Ильин, 16+
В ролях: Денис Власенко, Валери Зоидова, Тимофей Трибунцев
Где смотреть: Okko, START, PREMIER
Главные герои: Матвей — молодой прилежный алтарник, который мечтает стать священником, и Агата — спонтанная дерзкая художница, которая не привыкла ничего планировать наперед.
После знакомства Матвей и Агата понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности.
«За нас с вами»
Драма, режиссер: Андрей Смирнов, 18+
В ролях: Юлия Снигирь, Александр Устюгов, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт
Где смотреть: Иви, KION, Кинопоиск
Фильм отражает повседневный быт одной московской коммуналки, в которой соседствуют семьи интеллигентов, рабочих, стукачей, атеистов, верующих, русских, поляков и евреев.
События разворачиваются в 1952 году в коммунальной квартире на Большой Пироговке. В одной из комнат живет семейство Петкевичей: сотрудница издательства Дина, ее сын-школьник, муж-метростроевец Борис, отец-профессор философии Павел Казимирович и мать Ангелина Федоровна.
«Один маленький ночной секрет»
Драма, режиссер: Наталия Мещанинова, 18+
В ролях: Таисья Калинина, Степан Девонин, Елена Плаксина
В центре сюжета вполне благополучная российская семья, где есть мама, отчим, и два ребенка — 14-летняя Мира и ее маленькая сестра. Отношения между героями на первый взгляд совершенно нормальные.
Главная героиня Мира, как обычный подросток, проводит время с друзьями. Но оказывается, в семье есть «маленький ночной секрет» — отчим допускает насилие над падчерицей.
«Белый список»
Детективная драма, режиссер: Алиса Хазанова, 18+
В ролях: Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде
Где смотреть: KION
Сюжет фильма основан на реальных событиях, а сценарий написал на основе громкой статьи о серии подростковых самоубийств.
По сюжету, следственный комитет направляет в маленький подмосковный город двух сотрудников — готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова и молодого карьериста Лазарева.
Формально их задача — расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря газетной статье узнала вся страна. На деле от героев ждут имитации деятельности до тех пор, пока общественность и начальство не потеряют интерес к теме.