На фоне таких громких премьер, как «Вызов» и «Чебурашка» многие достойные фильмы потерялись, некоторые вообще не выходили на большие экраны, а были сняты только для показа в онлайн-кинотеатрах. В топ-10 лучших фильмов 2023 года вошли социальные драмы, исторические фильмы и детективные истории.

«Праведник»

Военная драма, режиссер: Сергей Урсуляк, 12+

В ролях: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Марк Эйдельштейн

Где смотреть: Okko, Wink, Иви

Действие фильма развернулось в 1942 году. Офицер Красной армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта более 200 евреев — стариков, женщин и детей, чудом избежавших расправы.

Измученным голодом людям, потерявшим родных и едва не сошедшим с ума от пережитого ужаса, предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров, чтобы обрести надежду на спасение и веру в будущее.

«Поехавшая»

Комедия, режиссер: Антон Маслов, 16+

В ролях: Ольга Лерман и Виктор Хориняк

Где смотреть: Okko, Wink, Иви, KION, START, PREMIER

Фильм «Поехавшая» рассказывает о молодой женщине из мегаполиса Ане Смолиной. После череды неудач героиня решает, что пришло время все изменить. Она достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп таксу Капу и отправляется через всю Россию — мириться с мамой.

Фото: © кадр из фильма «Поехавшая»

Девушку ждет долгая и трудная дорога с массой испытаний, борьба с самой собой, дружелюбные и не очень дальнобойщики и пирожки с трассы и судьбоносные встречи.

«Бешенство»

Триллер, режиссер: Дмитрий Дьяченко, 18+

В ролях: Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук

Где смотреть: Okko, Wink

По сюжету, отец борется за жизнь своего единственного сына-наркомана и изолирует его в охотничьем домике посреди тайги в надежде, что вдали от благ цивилизации удастся преодолеть зависимость.

Ситуация осложняется их трудными взаимоотношениями, мучениями из ломок и глубокими переживаниями. Тем временем в тайге среди диких зверей начинается эпидемия бешенства. Герои остаются в своем убежище и оказываются в ловушке. История противостояния бешеным волкам и зависимостям в дикой природе.

«Помилование»

Военная драма, режиссер: Айнур Аскаров, 12+

В ролях: Александр Новиков, Николай Галлямов, Евгений Михеев, Джамиля Мударисова

Где смотреть: Okko, Wink, Иви

События в фильме разворачиваются во время Великой Отечественной войны, в 1942 году. Под Сталинградом начинается жесточайшее сражение, исход которого решит судьбу всего мира.

Фото: © кадр из фильма «Помилование»

Еще не нюхавший пороха двадцатилетний сержант Любомир Зух отлучился из своей части в прифронтовой зоне, чтобы проститься с любимой девушкой. В части его не было всего три часа, но по законам военного времени он дезертир.

«Прямой эфир»

Триллер, режиссер: Карен Оганесян, 18+

В ролях: Кирилл Кяро и Павел Чернышев

Где смотреть: Okko, Иви, START, Кинопоиск

В погоне за контентом амбициозный блогер-миллионник Егор отправляется на Кавказ, чтобы в горах сделать съемки тест-драйва авто. Но машину ему не предоставляют.

Когда сопровождающий его сотрудник автокомпании Александр случайно наступает на боевую мину, Егор решает хайпануть и устраивает стрим. Один из них борется за жизнь, а второй за миллионные просмотры. Но вскоре все меняется, и мина все же взрывается.

«Бери да помни»

Семейная комедия, режиссер: Байбулат Батуллин, 12+

В ролях: Рабит Батулла, Роза Хайруллина, Юнус Таиров

Где смотреть: Okko, Иви, Кинопоиск

Один из главных героев фильма — шестилетний Ильхам. Мальчик проводит лето в деревне, но сильно скучает по родителям. Чтобы развлечь внука, дед Расим вспоминает про легендарную игру «Бери да помни», благодаря которой начинается череда исполнений желаний.

Фото: © кадр из фильма «Бери да помни»

Поначалу происходящее не нравится его жене Суфие, но постепенно игра самым невероятным образом меняет как жизнь этой семьи, так и жизнь, и мечты всей деревни.

«Страсти по Матвею»

Мелодрама, режиссер: Сергей Ильин, 16+

В ролях: Денис Власенко, Валери Зоидова, Тимофей Трибунцев

Где смотреть: Okko, START, PREMIER

Главные герои: Матвей — молодой прилежный алтарник, который мечтает стать священником, и Агата — спонтанная дерзкая художница, которая не привыкла ничего планировать наперед.

После знакомства Матвей и Агата понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности.

«За нас с вами»

Драма, режиссер: Андрей Смирнов, 18+

В ролях: Юлия Снигирь, Александр Устюгов, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт

Где смотреть: Иви, KION, Кинопоиск

Фильм отражает повседневный быт одной московской коммуналки, в которой соседствуют семьи интеллигентов, рабочих, стукачей, атеистов, верующих, русских, поляков и евреев.

Фото: © кадр из фильма «За нас с вами»

События разворачиваются в 1952 году в коммунальной квартире на Большой Пироговке. В одной из комнат живет семейство Петкевичей: сотрудница издательства Дина, ее сын-школьник, муж-метростроевец Борис, отец-профессор философии Павел Казимирович и мать Ангелина Федоровна.

«Один маленький ночной секрет»

Драма, режиссер: Наталия Мещанинова, 18+

В ролях: Таисья Калинина, Степан Девонин, Елена Плаксина

В центре сюжета вполне благополучная российская семья, где есть мама, отчим, и два ребенка — 14-летняя Мира и ее маленькая сестра. Отношения между героями на первый взгляд совершенно нормальные.

Главная героиня Мира, как обычный подросток, проводит время с друзьями. Но оказывается, в семье есть «маленький ночной секрет» — отчим допускает насилие над падчерицей.

«Белый список»

Детективная драма, режиссер: Алиса Хазанова, 18+

В ролях: Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде

Где смотреть: KION

Сюжет фильма основан на реальных событиях, а сценарий написал на основе громкой статьи о серии подростковых самоубийств.

Фото: © кадр из фильма «Белый список»

По сюжету, следственный комитет направляет в маленький подмосковный город двух сотрудников — готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова и молодого карьериста Лазарева.

Формально их задача — расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря газетной статье узнала вся страна. На деле от героев ждут имитации деятельности до тех пор, пока общественность и начальство не потеряют интерес к теме.