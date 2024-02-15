Пять самых известных фильмов о войне в Афганистане

Советская армия 35 лет назад, 15 февраля 1989 года покинула территорию Афганистана. Девятилетняя война, унесшая жизни 15 тысяч российских военных, завершилась. В массовом сознании она осталась как ненужная и несправедливая. Такое представление о ней запечатлели и фильмы.

Афганской эпопее не повезло с кинематографом. Поначалу Советский Союз делал вид, что войны там нет, а советские войска лишь выполняют интернациональный долг. Поэтому о кино и речи идти не могло. Перестроечные годы раскрыли правду, но в те сложные времена было не до серьезных фильмом. А после распада СССР ее затмил конфликт в Чечне.

Поэтому количество отечественных фильмов об афганской кампании можно сосчитать на пальцах. Западный же кинематограф отметился парой-тройкой второсортных пропагандистских картин из разряда «развесистой клюквы».

«Рэмбо III»

Год выхода и страна: 1988, США 18+

Режиссер: Питер МакДональд

В главных ролях: Сильвестр Сталлоне

Ветеран вьетнамской войны Джон Рэмбо мирно живет в буддистском монастыре. Но тут он узнает, что в Афганистане в плен попал его командира. Рэмбо тут же отправляется его спасть из рук кровожадных советских солдат во главе с небритым и вечно пьяным «полковником Зайцыным». Помогают лихому американскому герою благородные афганские повстанцы.

«Рэмбо III» — отборная «клюква». Трагикомизм этого фильма в том, что последователи «благородных повстанцев», с которыми плечом к плечу бился Рэмбо, в 2001 году взорвут в Нью-Йорке башни-близнецы. И США для борьбы с ними отправят в Афганистан войска, которые провоюют там 20 лет.

«Афганский излом»

Год выхода и страна: 1991, СССР, Италия 18+

Режиссер: Владимир Бортко

В главных ролях: Микеле Плачидо, Татьяна Догилева, Филипп Янковский, Алексей Серебряков, Нина Русланов

Действие картины происходит в канун вывода войск из Афганистана. Майор ВДВ с неблагозвучной фамилией Бандура ведет переговоры с местным полевым командиром, чтобы душманы позволили советским колоннам уйти без потерь. Но неумолимая логика войны приводит к трагической развязке.

Первое большое и, пожалуй, лучшее кино о войне об Афганистане. История рассказана правдоподобно. Излишний драматизм кино не портит. Прекрасный актерский состав. В роли Бандуры — звезда тех лет итальянец Микеле Плачидо (в СССР его полюбили за роль комиссара Каттани в сериале «Спрут»).

«Пешеварский вальс»

Год выхода и страна: 1993, Россия 18+

Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Геннадий Каюмов

В главных ролях: Бэрри Кушнер, Виктор Вержбицкий, Геннадий Каюмов, Алексей Шемес, Сергей Плотников

Британский журналист отправляется в лагерь моджахедов под Пешаваром, чтобы взять интервью у пленных советских солдат. Он пытается «выпытать» у них информацию, о «карательных операциях» Советской армии в Афганистане. Неожиданно пленные поднимают мятеж.

«Пешеварский вальс» Фото: © кадр из фильма

Дебютная картина Бекмамбетова. Малобюджетная и не очень удачная попытка рассказать об одном из самых героических эпизодов афганской войны — восстании советских пленных в пакистанском лагере Бадабер.

«Мусульманин»

Год выхода и страна: 1995, Россия 16+

Режиссер: Владимир Хотиненко

В главных ролях: Евгений Миронов, Александр Балуев, Нина Усатова, Иван Бортник, Владимир Ильин

Солдат Николай Иванов возвращается в родное село после семилетнего плена у афганских моджахедов. За эти годы он отвык от своей страны и принял ислам. Николай не принимает местные нравы, и люди начинают к нему относиться враждебно, к как к чужаку.

«9 рота»

Фильм-притча о «вере, терпимости и людях». Хотиненко собрал очень сильный актерский состав, который превратил картину в большую драму. Кино не для всех.

Год выхода и страна: 2005, Россия 18+

Режиссер: Федор Бондарчук

В главных ролях: Федор Бондарчук, Алексей Чадов, Иван Кокорин, Константин Крюков, Михаил Пореченков

История о группе призывников, которым предстоит стать десантниками и пройти через горнило войны в Афганистане. Кульминация картины — бой на горной вершине против полчищ моджахедов.

Было бы терпимо, если бы фильм вышел без пометки «основано на реальных событий». К настоящему бою 9-й роты 345-го гвардейского парашютно-десантного полка на высоте 3234 во время проведения операции «Магистраль» в 1987 году картина имеет очень далекое отношение. Даже без учета откровенных ляпов вроде кривого ствола у пулемета.