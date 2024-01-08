Самые ожидаемые русские сериалы 2024 года

Русские сериалы давно перестали быть второсортными. Если раньше зрители ждали проекты Netflix и HBO, то сейчас российские детективы и драмы стали не менее желанными. В 2024 году отечественный кинематограф порадует множеством исторических и криминальных проектов.

Среди самых ожидаемых российских сериалов 2024 года «Преступление и наказание» по Достоевскому с Иваном Янковским, продолжение криминальной драмы про маньяка «Тень Чикатило», а также комедии и мистические триллеры.

«Преступление и наказание»

Сериал «Преступление и наказание» — экранизация романа Федора Достоевского, но события будут разворачиваться в современной России — летом в Петербурге в XXI веке.

Студент Родион Раскольников (Иван Янковский) изнурен безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Но в его сознании зреет идея о том, что некоторые люди «право имеют» на самые мерзкие поступки, если они совершают великие открытия и двигают мир вперед.

Фото: © кадр из сериала «Преступление и наказание»

Чтобы проверить теорию на себе он убивает старуху-микрокредиторшу (Ела Санько). На след Раскольникова выходит следователь Порфирий Петрович (Владимир Мишуков), который хочет добиться от него чистосердечного признания.

Ключевые роли, кроме Янковского, в сериале исполнили Любовь Аксенова (Дуня, сестра Раскольникова), Тихон Жизневский (Разумихин, друг Раскольникова), Алена Михайлова (Соня Мармеладова). Режиссером сериала выступил Владимир Мирзоев, известный по проекту «Топи».

«Внутри убийцы»

По сюжету детективного сериала, профайлер Зоя Волгина и специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох пытаются вычислить петербургского душителя, который не просто убивает молодых женщин, а делает из каждого места преступления ритуальный арт-объект. Маньяк бальзамирует тела и оставляет их в общественных местах города, превращая в статуи.

Главные роли сыграли Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров, Дарья Коныжева, Сергей Гилев.

Режиссером сериала «Внутри убийцы» стал опять же Владимир Мирзоев («Топи», «Преступление и наказание»). В качестве композитора сериала указана группа АИГЕЛ, получившая известность саундтреками из сериалов «Топи» и «Слово пацана».

«Дайте шоу»

Комедийно-драматический сериал «Дайте шоу» расскажет об известном певце Кирилле Артемьеве (Милош Бикович), которого обвиняют в изнасиловании Веры (Анастасия Красовская), бывшей девушки журналиста скандального телевизионного ток-шоу «Правда» Паши (Олег Савостюк).

В безуспешных попытках расследовать события того дня Паша идет на крайнюю меру — приводит Веру в прямой эфир ток-шоу. Выступление в телеэфире имеет неожиданный эффект для всех. Несмотря на название шоу, отнюдь не поиск правды становится главной целью участников.

Фото: © кадр из сериала «Дайте шоу»

Кроме Биковича, Красовской и Савостюка в сериале снялись Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Отар Кушанашвили, а также звезды отечественного шоубиза Никита Джигурда, Николай Басков, Алсу, Дима Билан.

«Из поморов мы»

Комедийный сериал, где Павел Деревянко сыграет самого себя. По сюжету актер Деревянко селится в доме семьи Беловых, глава которой Егор всю жизнь зарабатывает физическим трудом и ненавидит гламурных знаменитостей.

Теперь вместо погружения в быт поморов главный герой попадает в череду проблем семейства и всего города во главе с мэром.

Фото: © кадр со съемок «Из поморов мы»

Креативный продюсер сериала Дмитрий Белавин сообщал, что, хоть и главный герой — реальный актер Деревянко, но его биография в комедии будет изменена.

Кроме Деревянко в сериале снялись Антон Богданов, Варвара Володина, Артем Волобуев, Алексей Батанин, Вероника Васант, Ольга Кавалай-Аксенова. Комедия будет состоять из 13 серий и выйдет на СТС.

«Неверные»

В центре сюжете молодая женщина Ольга Шилковская, которая лишается и единственного сына. Когда муж забирает у нее ребенка, она принимает решение вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах.

Фото: © кадр из сериала «Неверные»

Спасти себя оказывается сложнее, чем стать медийным и успешным адвокатом. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходной ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда. Никто не знает, как тяжело это дается ей на самом деле.

Главные роли в сериале сыграли Оксана Акиньшина, Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, Нелли Уварова, Мила Ершова.

«Олимпиада»

Сериал «Олимпиада» снял Евгений Стычкин. По сюжету, сына советского функционера после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80, где он начинает работать простым волонтером. Его начальник — дочь высокопоставленного военного, и она не собирается делать никаких поблажек избалованному парню из богатой семьи.

Фото: © кадр из сериала «Олимпиада»

Оказавшись по ту стороны афиши мирового события, герой знакомится с разными людьми, которые меняют его взгляды на жизнь — со спортсменами, тренерами и другими волонтерами. Их глазами он видит всю драму вокруг подготовки к большому соревнованию, которое было на грани срыва.

В ролях: Григорий Верник («Цикады»), Мария Карпова, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Вячеслав Чепурченко, Евгений Стычкин, Юрий Стоянов, Николай Шрайбер

«Престиж»

Действие сериала развернется в поселке Престиж — месте для избранных. Здесь живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой.

Привычное существование поселка прерывает убийство няни семьи Филимоновых. Это заставляет соседей смотреть друг на друга с подозрением и задаться вопросом: так ли безупречны те, кому они доверяют самое дорогое — своих детей.

В ходе расследования, которое начинает «королева местной полиции» Елизавета Егоровна, становится ясно, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя Престижа.

В сериале «Престиж» снялись Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Вера Кинчева, Любовь Толкалина, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов, Никита Павленко.

«Спойлер»

«Спойлер» — политический триллер от режиссера Дмитрия Тюрина («Триггер», «Эпидемия»). Главную роль сыграет Максим Матвеев.

По сюжету, для победы на выборах губернатору в помощь берут спойлера — кандидата, который должен перетянуть голоса главного конкурента, но не победить.

Фото: © кадр из сериала «Спойлер»

В роли такой марионетки оказывается Андрей Оболенский (Матвеев) — продвинутый и честный бизнесмен. Начинается большая политическая игра, и ее исход непредсказуем.

«Тень Чикатило»

«Тень Чикатило» — спин-офф сериала «Чикатило» Сарика Андреасяна и Давида Дадунашвили. Главные персонажи сериала — следственная группа, герои сериала «Чикатило».

Фото: © кадр из сериала «Тень Чикатило»

Они отправляются в Иркутскую область, чтобы расследовать дело «ангарского маньяка» — Михаила Попкова, решившего догнать и перегнать своего кровавого кумира.

Андрея Чикатило снова сыграет Дмитрий Нагиев, а в роли Михаила Попкова выступит Федор Лавров.