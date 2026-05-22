Песков не смог оценить фильм Звягинцева «Минотавр»

Кремль не может оценить фильм режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», представленный на Каннском кинофестивале, так как это зона ответственности Министерства культуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не совсем прерогатива Кремля, у нас есть Министерство культуры, которое выдает прокатное удостоверение. Поскольку мы пока не знаем, о чем фильм, трудно что-то сказать», — сказал Песков.

«Минотавра» — первая полнометражная работа Звягинцева за девять лет. Премьера фильма состоялась 20 мая на Каннском кинофестивале состоялась, картине аплодировали восемь минут.

По сюжету бизнесмен в 2022 году должен передать в военкомат данные сотрудников своей компании для мобилизации, одновременно он узнает об измене жены.

Сценарий Звягинцев написал вместе с Семеном Ляшенко. В фильме снялись Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева, Антон Литвинов, Борис Кудрин, Юрий Завальнюк и Варвара Шмыкова.