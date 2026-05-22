НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Песков не смог оценить фильм Звягинцева «Минотавр»

Источник:
Sibnet.ru
131 1
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: © пресс-служба президента РФ

Кремль не может оценить фильм режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», представленный на Каннском кинофестивале, так как это зона ответственности Министерства культуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не совсем прерогатива Кремля, у нас есть Министерство культуры, которое выдает прокатное удостоверение. Поскольку мы пока не знаем, о чем фильм, трудно что-то сказать», — сказал Песков.

«Минотавра» — первая полнометражная работа Звягинцева за девять лет. Премьера фильма состоялась 20 мая на Каннском кинофестивале состоялась, картине аплодировали восемь минут.

По сюжету бизнесмен в 2022 году должен передать в военкомат данные сотрудников своей компании для мобилизации, одновременно он узнает об измене жены.

Сценарий Звягинцев написал вместе с Семеном Ляшенко. В фильме снялись Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева, Антон Литвинов, Борис Кудрин, Юрий Завальнюк и Варвара Шмыкова.

Еще по теме
Сергей Бурунов и экстрасенс Александр Шепс снялись в фильме «Елки 13»
Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» выходит в прокат
Новый фильм Звягинцева «Минотавр» сорвал 8-минутные овации в Каннах
Фильм «Мандалорец и Грогу» выходит в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Россия
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Стартует предзаказ игры GTA VI
Рабочих из Таджикистана подготовят к переезду в Россию
Два истребителя ВМС США сцепились в воздухе и разбились. ВИДЕО
Обсуждение (1)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Топ комментариев

velam

Автоваз кому-то может конкуренцию создавать? Если бы не запчасти, то китайские автомобили убили бы уже...

andrei703333

Зачем они здесь ? Крокус Сити холл уже забыли ?!

rumatam

мало бардака? На Германию глянуть нужно, местных 40% и они так "рады"...........

fender1984

Хорошая у нас Власть!Всё для мигрантов!!