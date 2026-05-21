Сергей Бурунов и экстрасенс Александр Шепс снялись в фильме «Елки 13»

Актер Сергей Бурунов и экстрасенс Александр Шепс впервые появятся в киноальманахе «Елки 13», который выйдет в широкий прокат в декабре 2026 года, сообщила компания «НМГ Кинопрокат».

«Елки 13» вновь расскажут о судьбах людей, переплетенных с помощью настоящей новогодней магии и волшебства в одной большой истории, ведь порядковый номер новой части франшизы — символ перемен и трансформации.

В новелле, где играют Бурунов и Шепс, бизнесмен Игорь хочет избавиться от проклятия, наложенного гадалкой, для этого ему нужно воссоединиться с дочерью, о которой предпочитает не вспоминать. Помочь ему должен экстрасенс.

«Сценарий впечатлил меня диапазоном и своей историей. Как сказал режиссер Жора Крыжовников, "от Гайдая к открытой буре". Мой герой проходит настоящую трансформацию. Он думал, что вся жизнь — в достатке, в удовольствиях, но Вселенная распоряжается по-своему и подводит его к очень серьезному осознанию. И он делает правильный выбор», — рассказал Бурунов.

В других частях альманаха «Елки13» сыграют Андрей Рожков, Ольга Картункова, Валентина Мазунина, блогер и певица Маш Милаш (Мария Камова), Андрей Максимов, Мария Смольникова, Екатерина Шкуро, Сергей Романович и другие.