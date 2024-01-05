Самые ожидаемые российские фильмы 2024 года

Экранизации великих произведений, военные драмы и продолжение хитов проката увидят зрители в кинотеатрах в 2024 году.

Даты выхода фильмов актуальны на момент публикации. Некоторые картины, например, «Сто лет тому вперед» уже меняли дату релиза.

«Воздух»

Премьера: 18 января

По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц. Героини еще не понимают, что такое война. Со временем летчицы в страшном и опасном мире день за днем доказывают, что они не хуже мужчин.

Фото: © кадр из фильма «Воздух»

Главные роли в фильме исполнили Анастасия Талызина и Аглая Тарасовой, а также Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина, Мария Мельникова.

«Мастер и Маргарита»

Премьера: 25 января

Новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» по сюжету не будет отходить от оригинального произведения.

Фото: © кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Мастера в фильме сыграл Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь. Роль Володнда получил немецкий актер Аугуст Диль. Также в фильме снялись Юрий Колокольников (Коровьев), Алексей Розин (Азазелло). Кота Бегемота сыграл кот Кеша.

«Лед 3»

Премьера: 14 февраля

Ставший уже традицией, на День всех влюбленных выходит в прокат «Лед» с третьей частью. Бессменный герой — Саша Горин в исполнении Александра Петрова.

По сюжету третьей части, дочь Горина Надя выросла и стала фигуристкой. Она, как и мама когда-то, мечтает попасть на турнир Кубок Льда. Но отец против карьеры девушки из-за горького опыта. В придачу Надя влюбляется в дерзкого хоккеиста из Москвы.

«Летучий корабль»

Премьера: 7 марта

Новую версию сказки «Летучий корабль» расскажут современным киноязыком, переосмыслив сюжет и добавив больше захватывающих приключений и юмора.

По сюжету, царь собирается выдать свою дочь Забаву за богатого Поля. Но только царевна хочет выйти замуж по любви. Она знакомится с простым матросом Иваном, который влюблен в Забаву и мечтает построить Летучий корабль, чтобы увести царевну из отцовского заточения.

Главные роли в новом фильме сыграли Ксения Трейстер (Забава), Александр Метелкин (Иван), Леонид Ярмольник (царь), Андрей Бурковский (Поль). Также в фильме сыграла певица Полина Гагарина в роли ведьмы Леди Джейн.

«Онегин»

Премьера: 7 марта

В синопсисе будущего фильма описан сюжет романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». Главный герой живет на широкую ногу, но светская жизнь ему уже надоела. Он отправляется в деревню, где умирает его богатый дядюшка, и ведет затворнический образ жизни, пока не знакомится с Ленским и сестрами Татьяной и Ольгой Лариными.

Фото: © кадр из фильма «Онегин»

В Роли Евгения Онегина — Виктор Добронравов, Ленского сыграл Денис Прытков, Татьяна Ларина — Елизавета Моряк, Ольга Ларина — Татьяна Сабинова.

«Сто лет тому вперед»

Премьера: 18 апреля

Фильм «Сто лет тому вперед» снят по мотивам одноименной фантастической повести Кира Булычева из цикла об Алисе Селезневой.

В центре сюжета школьник Коля Герасимов, который живет в современной Москве. Случайно он находит способ переместиться на 100 лет в будущее. Там живет Алиса Селезнева, с которой он и знакомится.

Встреча Алисы и Коли становится началом невероятных приключений, в которых героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Главные роли в фильме «Сто лет тому вперед» исполнили Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юра Борисов, Виктория Исакова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук.

«Майор Гром: Игра»

Премьера: 23 мая

Фильм ««Майор Гром: Игра» продолжает историю, показанную в фильме «Майор Гром: Чумной доктор» с Тихоном Жизневским в главной роли.

События происходят год спустя после того, как майор Гром поймал Чумного Доктора. Санкт-Петербург оправился от потрясений, Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице, а Игорь Гром стал главной знаменитостью в городе.

Фото: © кадр со съемок фильма «Майор Гром: Игра»

Жизнь майора Грома идеальна: днем он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.

«Василий»

Премьера: 23 мая

Фильм в жанре комедии расскажет о братьях-близнецах, которые были разлучены в детстве. Теперь один из них живет в Мексике и вращается в кругу наркоторговцев, а второй работает скромным преподавателем ОБЖ в российской глубинке.

Роль обоих братьев сыграл Александр Петров, который заявлен единственным актером в фильме. Одним из продюсеров картины стал Федор Бондарчук.

«Пальма 2»

Премьера: 24 октября

Фильм «Пальма 2» продолжит историю о летчике и овчарке. Оставив большую авиацию, летчик Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2.

Жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма.

Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимися на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей.

«Красный шелк»

Премьера: 31 октября

События детектива «Красный шелк» развернутся в 1927 году на Транссибирском экспрессе. В фильме снялись Глеб Калюжный, Гоша Куценко, Светлана Чуйкина, Алина Алексеева.

Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов.

Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.