Самые ожидаемые российские фильмы 2024 года

Экранизации великих произведений, военные драмы и продолжение хитов проката увидят зрители в кинотеатрах в 2024 году.
Даты выхода фильмов актуальны на момент публикации. Некоторые картины, например, «Сто лет тому вперед» уже меняли дату релиза.
«Воздух»
Премьера: 18 января
По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц. Героини еще не понимают, что такое война. Со временем летчицы в страшном и опасном мире день за днем доказывают, что они не хуже мужчин.
Главные роли в фильме исполнили Анастасия Талызина и Аглая Тарасовой, а также Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина, Мария Мельникова.
«Мастер и Маргарита»
Премьера: 25 января
Новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» по сюжету не будет отходить от оригинального произведения.
Мастера в фильме сыграл Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь. Роль Володнда получил немецкий актер Аугуст Диль. Также в фильме снялись Юрий Колокольников (Коровьев), Алексей Розин (Азазелло). Кота Бегемота сыграл кот Кеша.
«Лед 3»
Премьера: 14 февраля
Ставший уже традицией, на День всех влюбленных выходит в прокат «Лед» с третьей частью. Бессменный герой — Саша Горин в исполнении Александра Петрова.
По сюжету третьей части, дочь Горина Надя выросла и стала фигуристкой. Она, как и мама когда-то, мечтает попасть на турнир Кубок Льда. Но отец против карьеры девушки из-за горького опыта. В придачу Надя влюбляется в дерзкого хоккеиста из Москвы.
«Летучий корабль»
Премьера: 7 марта
Новую версию сказки «Летучий корабль» расскажут современным киноязыком, переосмыслив сюжет и добавив больше захватывающих приключений и юмора.
По сюжету, царь собирается выдать свою дочь Забаву за богатого Поля. Но только царевна хочет выйти замуж по любви. Она знакомится с простым матросом Иваном, который влюблен в Забаву и мечтает построить Летучий корабль, чтобы увести царевну из отцовского заточения.
Главные роли в новом фильме сыграли Ксения Трейстер (Забава), Александр Метелкин (Иван), Леонид Ярмольник (царь), Андрей Бурковский (Поль). Также в фильме сыграла певица Полина Гагарина в роли ведьмы Леди Джейн.
«Онегин»
Премьера: 7 марта
В синопсисе будущего фильма описан сюжет романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». Главный герой живет на широкую ногу, но светская жизнь ему уже надоела. Он отправляется в деревню, где умирает его богатый дядюшка, и ведет затворнический образ жизни, пока не знакомится с Ленским и сестрами Татьяной и Ольгой Лариными.
В Роли Евгения Онегина — Виктор Добронравов, Ленского сыграл Денис Прытков, Татьяна Ларина — Елизавета Моряк, Ольга Ларина — Татьяна Сабинова.
«Сто лет тому вперед»
Премьера: 18 апреля
Фильм «Сто лет тому вперед» снят по мотивам одноименной фантастической повести Кира Булычева из цикла об Алисе Селезневой.
В центре сюжета школьник Коля Герасимов, который живет в современной Москве. Случайно он находит способ переместиться на 100 лет в будущее. Там живет Алиса Селезнева, с которой он и знакомится.
Встреча Алисы и Коли становится началом невероятных приключений, в которых героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.
Главные роли в фильме «Сто лет тому вперед» исполнили Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юра Борисов, Виктория Исакова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук.
«Майор Гром: Игра»
Премьера: 23 мая
Фильм ««Майор Гром: Игра» продолжает историю, показанную в фильме «Майор Гром: Чумной доктор» с Тихоном Жизневским в главной роли.
События происходят год спустя после того, как майор Гром поймал Чумного Доктора. Санкт-Петербург оправился от потрясений, Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице, а Игорь Гром стал главной знаменитостью в городе.
Жизнь майора Грома идеальна: днем он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.
«Василий»
Премьера: 23 мая
Фильм в жанре комедии расскажет о братьях-близнецах, которые были разлучены в детстве. Теперь один из них живет в Мексике и вращается в кругу наркоторговцев, а второй работает скромным преподавателем ОБЖ в российской глубинке.
Роль обоих братьев сыграл Александр Петров, который заявлен единственным актером в фильме. Одним из продюсеров картины стал Федор Бондарчук.
«Пальма 2»
Премьера: 24 октября
Фильм «Пальма 2» продолжит историю о летчике и овчарке. Оставив большую авиацию, летчик Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2.
Жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма.
Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимися на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей.
«Красный шелк»
Премьера: 31 октября
События детектива «Красный шелк» развернутся в 1927 году на Транссибирском экспрессе. В фильме снялись Глеб Калюжный, Гоша Куценко, Светлана Чуйкина, Алина Алексеева.
Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов.
Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.