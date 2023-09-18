Путин потребовал укрепить рубль

Президент России Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы поручил правительству и Центробанку принять меры по укреплению рубля.

«Сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор здесь понятен — это ослабление рубля», — сказал он.

Путин отметил, что нужно четко понимать причины ослабления отечественной валюты, чтобы своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения.

«Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно», — указал глава российского государства.

Также Путин заявил о стабилизации ситуации с бюджетом страны и его профиците в августе. Российский президент отметил, что российская экономика по итогам года может вырасти на 2,5%-2,8%, несмотря на пессимистичные прогнозы.