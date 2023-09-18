НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин потребовал укрепить рубль

Источник:
ТАСС
370 4

Президент России Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы поручил правительству и Центробанку принять меры по укреплению рубля.

«Сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор здесь понятен — это ослабление рубля», — сказал он.

Путин отметил, что нужно четко понимать причины ослабления отечественной валюты, чтобы своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения.

«Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно», — указал глава российского государства.

Также Путин заявил о стабилизации ситуации с бюджетом страны и его профиците в августе. Российский президент отметил, что российская экономика по итогам года может вырасти на 2,5%-2,8%, несмотря на пессимистичные прогнозы.

Еще по теме
Россияне стали скупать драгметаллы на банковские счета
Россиянам снизят цены на услуги нотариусов
Курсу рубля отказали в психологической границе
Банк России поднял ключевую ставку сразу до 13% годовых
смотреть все
Экономика #Деньги #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу
Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голос. Уже не дети»
Стартовал второй сезон сериала «Зимородок»
Покорившая всех «Кукушкой» девочка вернулась в «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин потребовал укрепить рубль
Кремль отказался комментировать состояние здоровья Кадырова
МиГ-31 перехватил самолет-шпион ВМС США над Баренцевым морем
Минобороны Украины пережило «политическое землетрясение»
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
33
Пашинян заявил о провале российских миротворцев в Карабахе
27
Американский профессор рассказал о роковой ошибке Зеленского
26
Украину назвали складом западного военного хлама
26
Глава Минобороны Германии намекнул Киеву на уступку территории
26
Зеленский признал проблемы с контрнаступлением