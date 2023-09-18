Российские компании увеличили траты на закупку отечественного программного обеспечения, в прошлом году предприятия Новосибирской области приобрели более 7 тысяч лицензий на подобное ПО, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

«После ухода иностранных разработчиков с рынка у бизнеса возникла задача быстро найти альтернативы среди отечественных IT-компаний, в том числе сибирских... В Новосибирской области – по данным региональных властей – зарегистрировано 3,2 тысячи IT-компаний», – заявила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

При этом совокупный объем выручки сибирских компаний за прошлый год вырос на 10%и составил 108 миллиардов рублей. Это в том числе подтверждает заинтересованность бизнеса в цифровых продуктах из Сибири.

По данным Российского фонда развития информационных технологий, наиболее популярными типами импортозамещенных программ являются решения в сфере торговли, документооборота, общепита и автоматизации техподдержки.